İzmir'de Yeni İtfaiye İstasyonu Hizmete Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yeni İtfaiye İstasyonu Hizmete Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 75 milyon liralık yatırımla tamamlanan yeni itfaiye istasyonunu açtı. Yangınlara hızlı müdahale imkanı sunacak istasyon hakkında bilgi veren Tugay, modern yangın söndürme araçları alımının da yakında yapılacağını ifade etti.

15.05.2025 16:44  Güncelleme: 18:19
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 75 milyon liralık yatırımla tamamlanan İAOSB İtfaiye İstasyonu'nu hizmete açtı. Tugay, yangınlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için gerekli yatırımları yaptıklarını kaydederek çok yakında modern yangın söndürme araçlarını filoya dahil edeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) yönetimi iş birliğiyle hayata geçirilen itfaiye istasyonunun yapımı tamamlandı. 600 iş yerinin bulunduğu ve yaklaşık 50 bin kişinin istihdam edildiği İAOSB'de, 10 ay önce temeli atılan istasyon, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Sanayi bölgesini tehdit eden olası endüstriyel yangınlara hızlı ve etkili müdahale imkanı sunacak istasyonun açılışında CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, muhtarlar, meclis üyeleri, yurttaşlar ve itfaiye personeli yer aldı.

"Yangınla etkili mücadele önemli"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, temelini attıkları tesisi hizmete almanın gururunu yaşadıklarını belirterek, yangınla etkili şekilde mücadele etmek için yatırımların sürdüğünü belirtti. Geçen yıl yaşanan orman yangınlarına değinen Başkan Tugay, "Biz bu yangınlardan gerekli dersleri çıkardık. Yeni itfaiye erleri yakında aramıza katılacak. Yeni araçların alımı için bir süredir uğraşıyoruz. Son aşamasına geldik. Çok yakında arazi tipi söndürme araçları, robotik söndürme araçları da dahil pek çok yeni modern araçları filomuza katacağız" dedi.

Yangın önlemlerini anlattı

Yangınlara erken müdahale için kırsal bölgelere yangın söndürme tankeri dağıttıklarını ve yurttaşlara eğitim verdiklerini aktaran Başkan Tugay, "Yangınların çıkmasında ve artmasında iklim krizi, kuraklık ve aşırı sıcaklar etkili. Geçen yıl yaşadığımız gibi yerleşim yerlerine sıçrama durumu da oluyor. Yaşamımızın içerisinde her zaman yangın riskini düşünerek, gerekli önlemleri alma bilinci ve sorumluluğuna sahip olmalıyız. 'Bize çok çalışmak yakışır' diyoruz. Ama İzmir'e de İzmirlilere de bilinçli olmak yakışır. Bugün Hasan Tahsin'i andık. Cumhuriyetin kuruluşuna temel olan o kuruluş hikayesinin başladığı ve bittiği şehirdeyiz. Atatürk'ün muhtemelen Türkiye'de en sevdiği şehirdeyiz. İzmir tüm değerleri açısından eşi benzeri olmayan bir kent. Bu şehirde herkes bilinçli olmalı. Sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli. Belediyemiz halkı ile kenetlenmiş şekilde bu şehrin değerlerine sahip çıkmaya devam edecek" diye konuştu.

"El ele verildiğinde başaramayacağımız hiçbir şey yok"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da bölgenin ülke ekonomisi açısından büyük bir katma değer sağladığını vurgulayarak, yerel yönetimlerle şehre güç verenlerin birlikte çalışmasının kıymetli olduğuna değindi. Yıldız, "El ele verildiğinde başaramayacağımız hiçbir şey yok" dedi.

"Stratejik bir adım"

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de bölge açısından hayati öneme sahip bir yatırımı hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "İtfaiye istasyonu sadece bir yapı değil aynı zamanda bölgemizdeki işletmelerin güvenliği ve üretimin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir adım. Son bir yıl içerisinde yaşanan büyük çaplı sanayi kazalarının neredeyse tamamı, yangın ve patlamalardan kaynaklandı. Saniyelerin bile kritik olduğu bu tür durumlarda, yangına en kısa sürede en iyi ekipmanla müdahale etmek hayati öneme sahip. Bu nedenle yapılan yeni bina çok önemli" dedi.

Programın ardından kurtarma tatbikatı yapıldı. Başkan Tugay, itfaiyenin çalışmalarını anlatan sergiyi de gezdi.

Yangınlara hızlı ve etkili müdahale sağlanacak

75 milyon liralık yatırımla tamamlanan 2 katlı İAOSB İtfaiye İstasyonu, 5 koğuş, spor salonu, karanlıkta ilerleme teknikleri eğitim odası, santral, yemekhane- mutfak, dinlenme, eğitim, toplantı salonları ve 4 araçlık garajdan oluşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sanayicilerin iş birliği sayesinde Menderes İTOB, Pancar, Kemalpaşa KOSBİ, Aliağa ALOSBİ ve İAOSB'de itfaiye istasyonları oluşturuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yeni İtfaiye İstasyonu Hizmete Açıldı - Son Dakika

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