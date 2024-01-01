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İzmir'de Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi - Son Dakika
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İzmir'de Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

İzmir'de 2024 yılının ilk bebeği olan Yüsra, Sultaniye ve Uğur Güleç çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, aileyi ziyaret ederek Yüsra'ya altın taktı.

İzmir\'de Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi
01.01.2024 - 02:00,  Güncelleme: 02:13
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İZMİR'de, yeni yılın ilk bebeği Sultaniye ve Uğur Güleç çiftinin çocukları 'Yüsra' oldu. Doğum sonrası anne Sultaniye Güleç'i AK Parti İzmir Millet Vekili Ceyda Bölünmez Çankırı ziyaret etti.

İzmir'de 2023 yılını geride bırakan İzmirliler 2024 yılının gelişini kutlarken, yılın ilk bebeği 'Yüsra' oldu. Sultaniye ve Uğur çiftinin çocuğu olan Yüsra bebek, yeni yılın dakikalarında Bayraklı Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. 3 bin 100 gram olarak doğan Sultaniye ve Uğur Güleç çifti bebekleriyle büyük mutluluk yaşadı.

AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Güleç çiftini ziyaret edip, Yüsra bebeğe altın taktı. Çocuğunu kucağına alan anne Sultaniye Güleç, büyük bir mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Sürpriz oldu, hediye oldu daha ne isteyelim ki en güzel hediye" dedi.

Kaynak: DHA
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