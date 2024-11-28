(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, yıl sonunda da İzmirlilere seyir zevki yaşatacak. Birbirinden güzel filmler, aralık ayında sinemaseverlerle buluşacak.
İzmirli sinemaseverler, yılı Yeniden Sinematek gösterimleri ile kapatacak. Aralık ayı boyunca İzmir Sanat'ta gösterilecek filmler, izleyicilere sinema şöleni yaşatacak. Bu kapsamda 1 Aralık'ta Issız Bir Yerde, 8 Aralık'ta Bergman Adası, 15 Aralık'ta Paris'te Gece Yarısı, 22 Aralık'ta Acı ve Zafer ile 29 Aralık'ta Aşkın Çekimi filmleri İzmir Sanat'ta ücretsiz gösterilecek.
Gösterimler saat 19.00'da başlayacak. Ayrıntılı bilgi için https://kultursanat.izmir.bel.tr/Etkinlikler/Tur/Sinema adresi ziyaret edilebilir.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Yeniden Sinematek Gösterimleri Aralık Ayında Başlıyor - Son Dakika
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