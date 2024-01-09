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İzmir'de yolcu gemisi kıyı bandına çarptı, yolcular tahliye edildi - Son Dakika
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İzmir'de yolcu gemisi kıyı bandına çarptı, yolcular tahliye edildi

İzmir'in Konak ilçesinde, kaptanın kontrolünden çıkan yolcu gemisi kıyı bandına çarptıktan sonra uç kısmı sahile çıktı. Olay anında panik yaşayan yolcular, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Gemide hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Kıyı bandına çıkan geminin bulunduğu noktadan limana çekilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

09.01.2024 - 19:51,  Güncelleme: 19:52
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İZMİR'in Konak ilçesinde, kaptanın kontrolünden çıkan yolcu gemisi kıyı bandına çarptıktan sonra uç kısmı sahile çıktı. Olay anında panik yaşayan yolcular, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında, Konak vapur iskelesi yakınlarında meydana geldi. Bostanlı Konak arasında sefer yapan 'Mustafa Günay' adlı yolcu gemisi henüz iskele yakınlarında kontrolden çıktı. Rotasından çıkan gemi, sahildeki kıyı bandına çarpıp beton bariyerleri açtı. Uç kısmı sahil şeridine çıkan gemide hasar oluşurken, olay anında yolcular panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince gemideki 80 yolcu tahliye edildi. Kazada yaralanan olmadı.

Kıyı bandına çıkan geminin bulunduğu noktadan limana çekilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)

İzmir\'de yolcu gemisi kıyı bandına çarptı, yolcular tahliye edildi
Kaynak: DHA
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