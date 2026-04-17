İzmir'de Yolsuzluk Davası Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" davasında tutuksuz 56 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince 12. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görülen davaya, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile SS İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifine yönelik "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" iddiaları soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, bilirkişi raporunun hazırlanması için heyete tebliğ edildiğini ancak raporun henüz hazırlanmadığını belirtti.

Celsede söz verilen sanık Kaya, İZBETON AŞ tarafından 15 Mayıs 2025'te İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilen yazının, kimin tarafından gönderildiğinin belirtilmediğini ifade ederek yazıyı gönderen kişinin tespit edilerek tanık olarak dinlenilmesini istedi.

Diğer sanıklar ve avukatları da önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirtti.

Bu sırada bir sanık avukatı, duruşmanın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla kaydedilmemesini eleştirdi. Hakimle yaşanan tartışmaya diğer avukatlar da katılınca duruşmaya ara verildi.

Bazı avukatlar, aradan sonra devam eden duruşmaya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazır bulunmasına tepki gösterdi ve polislerin salondan çıkarılmasını istedi.

Talebin reddedilmesi üzerine bazı avukatlar duruşma salonunu terk etti. Savunmaların devam etmemesi üzerine duruşmaya yeniden ara verildi.

Devam eden celsede diğer sanıklar ve avukatları da savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş sundu.

Sanıkların ve avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarının ardından karar için duruşmaya ara verildi.

Bilirkişi heyetinin değiştirilmesi taleplerinin reddine karar veren hakim, sanıkların mevcut adli kontrol durumlarının devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifinde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık tarafından "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı soruşturması sonunda "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla 56 şüpheli hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle ilk hazırlanan iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

"Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki" yolsuzluk soruşturması sonunda ise "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.