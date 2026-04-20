Yapay Zeka ve Yaratıcı Üretim Urla'da Buluştu

20.04.2026 10:02  Güncelleme: 10:37
İzmir'de düzenlenen YU AI Video Fest, genç üreticiler, akademisyenler ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek yapay zeka destekli video üretimini ve yaratıcı endüstrilerdeki dönüşümü tartıştı. Festival, katılımcılara yeni iş birlikleri için fırsatlar sundu.

(İZMİR) - İzmir'de düzenlenen YU AI Video Fest, yapay zeka ile yaratıcı üretimi buluşturarak genç üreticiler, akademisyenler ve sektör profesyonellerini aynı zeminde bir araya getirdi; yeni medya, sinema ve reklam dünyasına uzanan dönüşüm çok boyutlu biçimde tartışıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İnovasyon Platformu'nun desteği, Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü ve UrlaDAM iş birliğinde ile düzenlenen YU AI Video Fest, yaratıcı endüstriler ile yeni teknolojileri buluşturdu. UrlaDAM'da gerçekleştirilen festival kapsamında, yapay zeka destekli video üretiminin reklamdan sinemaya, yeni medya pratiklerinden içerik üretimine uzanan etkileri ele alındı. Akademisyenler, sektör profesyonelleri ve genç üreticiler; yapay zekanın yaratıcı süreçlerde açtığı yeni imkanları ve beraberinde getirdiği dönüşümü değerlendirdi. Program kapsamında düzenlenen panellerde reklamcılık, sinema, etik, yaratıcılık ve üretim süreçleri gibi başlıklar işlenirken; "Yapay Zeka Merkezinde Tarihsel Yolculuk", "Ajanslar Mezunlardan Ne Bekliyor?" ve "Yapay Zeka ve Yaratıcı Yapımlar" başlıklı oturumlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Genç üreticiler projelerini sergiledi

Festival kapsamında "Yeni Nesil Seçki" bölümünde üniversite öğrencilerinin yapay zeka destekli video çalışmaları izleyiciyle buluştu. Gün boyunca devam eden gösterimlerde Türkiye'den öne çıkan örnekler de katılımcıların ilgisine sunuldu. Etkinlik, yalnızca izleyici deneyimiyle sınırlı kalmayarak katılımcıların sürece doğrudan dahil olabildiği çok katmanlı bir içerik sundu. Atölye çalışmaları ve deneyim alanlarıyla festival, genç üreticilere kendi yaratıcı dillerini geliştirebilecekleri bir ortam sağladı.

İzmir'de yeni bir üretim zemini oluştu

YU AI Video Fest, öğrenciler ile sektör profesyonellerini bir araya getirerek yaratıcı endüstrilerde yeni iş birliklerinin kapısını araladı. Festival, aynı zamanda gençlere staj olanakları, doğrudan temas ve güçlü ağ kurma fırsatları sunarak eğitim ile sektör arasında köprü kurdu. İzmir'de teknoloji, yaratıcılık ve kamusal kültürü bir araya getiren festival, kentte yeni bir üretim ve paylaşım alanı oluşturma hedefiyle tamamlandı.

Kaynak: ANKA

