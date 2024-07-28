İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 94 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Çeşme ilçesi açıklarında 66, Seferihisar ilçesi açıklarında ise 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

28.07.2024 06:19
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İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 17'si çocuk toplam 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 8'i çocuk 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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