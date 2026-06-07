İzmir'de Söz Artık Vatandaşta - Son Dakika
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İzmir'de Söz Artık Vatandaşta

07.06.2026 11:00  Güncelleme: 11:26
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı demokrasi modeliyle hayata geçirdiği Yurttaş Meclisleri, 30 ilçede başlıyor. İzmirliler su, ulaşım, tarım ve enerji gibi konularda çözüm önerilerini doğrudan yönetime taşıyacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Yurttaş Meclisleri 30 ilçede çalışmalarına başlıyor. 22 Haziran'da ilk toplantısını gerçekleştirecek meclislerde İzmirliler, su yönetiminden ulaşıma, tarımdan enerjiye kadar kentin geleceğini ilgilendiren konularda masaya oturacak, çözüm önerilerini doğrudan yönetime taşıyacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcı demokrasiyi güçlendirmek ve yurttaşların kent yönetiminde daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla kurulan Yurttaş Meclisleri'nin ilk dönem toplantılarının tarih ve yerleri belirlendi. İzmir'in 30 ilçesinde gerçekleştirilecek buluşmalarda, toplumun farklı kesimlerinden yurttaşlar bir araya gelerek yerel sorunları değerlendirecek, çözüm önerileri geliştirecek ve karar alma süreçlerine katkı sunacak. Katılımcı demokrasi modelinin uygulanacağı toplantılar, ilk olarak Seferihisar, Menderes ve Torbalı'da başlayacak.

3 GÜNDE 3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BULUŞMA

Yurttaş Meclisleri'nin ilk toplantıları, Menderes, Seferihisar ve Torbalı'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda oturumlar, Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi'nde 8 Haziran'da 10.00-14.00 saatleri arasında, 9 ve 11 Haziran tarihlerinde ise 13.30 ve 16.30 saatlerinde yapılacak. Aynı tarihlerde Seferihisar Belediyesi Meclis Salonu ile Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde de eş zamanlı oturumlar düzenlenecek.

TAKVİM NETLEŞTİ

İlçe buluşmaları 22, 23 ve 25 Haziran'da Selçuk, Tire ve Bayındır'da, 6, 7 ve 9 Temmuz'da Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'te, 20, 21 ve 23 Temmuz'da Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe'de gerçekleştirilecek. Program, 3, 4 ve 6 Ağustos'ta Konak, Karabağlar ve Gaziemir'de; 17, 18 ve 20 Ağustos'ta Çiğli, Karşıyaka ve Bayraklı'da devam edecek. Ardından 31 Ağustos, 1 ve 3 Eylül'de Bornova, Buca ve Kemalpaşa'da; 14, 15 ve 17 Eylül'de Çeşme, Karaburun ve Urla'da; 28, 29 Eylül ve 1 Ekim'de Aliağa, Foça ve Menemen'de yurttaşlar bir araya gelecek. İlk dönem toplantıları, 12, 13 ve 15 Ekim tarihlerinde Bergama, Kınık ve Dikili'de yapılacak oturumlarla tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yurttaş Meclisi İzmir çalışmasıyla, kentin yönetiminde yurttaşlar etkin hale geliyor. İzmirliler, Yurttaş Meclisi vasıtasıyla su yönetiminden tarıma, sürdürülebilir ulaşımdan enerji verimliliğine kadar kentsel politika alanlarında sadece görüş bildirmekle kalmayacak, uzmanlar eşliğinde yürütülecek müzakere süreçlerine katılarak uygulanabilir çözümler geliştirecek. İzmir'in tümünü kapsayacak meclisle ilçelerin temsil edildiği demokratik bir ortam tasarlandı. Bilgiye ve veriye dayalı bu yeni yönetişim modelinde, ilçe düzeyinde üretilen tüm öneriler İzmir İl Yurttaş Meclisi çatısı altında sentezlenerek bütüncül bir kent stratejisine dönüştürülecek.

Kaynak: ANKA

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