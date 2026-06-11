İzmir'de Yurttaş Meclisi Dönemi Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı demokrasi anlayışıyla hayata geçirdiği Yurttaş Meclisleri'nde ilk oturumlar Seferihisar, Menderes ve Torbalı'da gerçekleştirildi. Yurttaşlar, uzmanlar ve yerel yöneticiler aynı masada buluşarak ilçelerinin geleceğine ilişkin politika önerileri üretmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcı demokrasiyi güçlendirmek ve yurttaşların kent yönetiminde daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yurttaş Meclisleri'nde ilk iki günlük süreç tamamlandı. Seferihisar, Menderes ve Torbalı'da başlayan toplantılarda yurttaşlar, uzmanlar ve yerel yönetim temsilcileri ortak akıl üretmek için aynı masada buluştu. Programın ilk gününde katılımcılara Yurttaş Meclisi'nin işleyişi anlatıldı. "İzmirli Olmak, İzmir'de Yaşamak", "Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi", "Anayasa, Yurttaşlık ve Müzakereci Demokrasi" başlıklı oturumlarla katılımcılar bilgilendirildi. Günün son bölümünde ise ilçelerdeki sorunların belirlenmesine yönelik saha kanıt toplama ve değerlendirme çalışmaları yapıldı.

DÜNYADAKİ BAŞARILI ÖRNEKLERDEN İLHAM ALINDI

İzmir Planlama Ajansı'ndan iktisatçı İlker Bulut, Yurttaş Meclisi modelinin dünyanın birçok ülkesinde uygulanan en güncel demokratik katılım yöntemlerinden biri olduğunu belirterek sürecin yalnızca görüş alma değil, politika üretme amacı taşıdığını söyledi. Bulut, "Bu süreçte yurttaşların katılımını esas alan, yerel yönetimler, sivil toplum ve uzmanların teknik bilgisiyle desteklenen bir model uyguluyoruz. Dünyada birçok örneğini gördüğümüz Yurttaş Meclisleri, demokratik katılımın en güncel örneklerinden birini oluşturuyor. Yurttaşlarımız ilk olarak bilgilendirme sürecinden geçiyor. Ardından ilçe ölçeğinde müzakereler gerçekleştiriliyor. Sonrasında ortaya çıkan öneriler ortaklaştırılıyor ve politika önerilerine dönüştürülüyor. Nihayetinde bu öneriler karar alma süreçlerine taşınarak takip ediliyor" dedi.

"KENT İÇİN SÖZ SÖYLEYEN DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETEN YURTTAŞLAR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürü Deniz Kesimler Çakal ise Yurttaş Meclisi'nin yeni bir yönetişim anlayışını temsil ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Programın ilk aşamasında ortak bir bilgi zemini oluşturduk, ortak bir başlangıç yaptık. Yurttaşlarımız toplantıların ikinci gününde çalışma masalarında bir araya gelerek kentleri ve ilçeleri için nasıl bir gelecek istediklerini konuştu. Burada ortaya çıkan fikirler ortaklaştırılacak ve somut politika önerilerine dönüştürülecek. Amacımız yalnızca sorunların konuşulduğu değil, çözüm üretildiği ve yurttaşların karar alma süreçlerine doğrudan katıldığı bir model oluşturmak."

İKİNCİ GÜN MASALARDA ÇÖZÜM ÜRETİLDİ

Eğitim ve bilgilendirme sürecinin ardından Yurttaş Meclisleri'nin ikinci gününde katılımcılar tematik çalışma masalarında bir araya geldi. Her ilçede, bölgenin ihtiyaç ve öncelikleri ile başvuran yurttaşların tercihleri doğrultusunda belirlenen temalar kapsamında müzakereler yürütüldü. Sağlık teması üç ilçede de ortak çalışma alanı olarak öne çıktı. Bu temaya ek olarak Seferihisar'da eğitim, kültür ve sanat ile su; Menderes'te sürdürülebilir ulaşım ile su; Torbalı'da ise eğitim, kültür ve sanat ile gıda başlıkları müzakere edildi. Çalışmalar sırasında katılımcılar tarafından dile getirilen görüş, öneri ve değerlendirmeler kayıt altına alınarak ortak politika önerilerine dönüştürülmek üzere değerlendirme sürecine alındı.

ÜÇÜNCÜ GÜN ÖNERİLER ORTAKLAŞTIRILACAK

Yurttaş Meclisi sürecinin üçüncü gününde ise çalışma masalarında ortaya çıkan tüm görüş ve öneriler yeniden değerlendirilecek. Yurttaşların geliştirdiği öneriler ortaklaştırılarak ilçe ölçeğinde politika metinlerine dönüştürülecek. İlçelerde şekillenen öneriler daha sonra İzmir İl Yurttaş Meclisi çatısı altında bir araya getirilecek ve kent genelini kapsayan politika önerilerine dönüştürülerek ilgili birimlerle paylaşılacak. Böylece İzmir'in geleceğine ilişkin kararların yalnızca yöneticiler tarafından değil, doğrudan yurttaşların katılımıyla şekillendirilmesi hedefleniyor.

EKİM ORTASINA KADAR SÜRECEK

Seferihisar, Menderes ve Torbalı'da başlayan Yurttaş Meclisi süreci ekim ayı ortasına kadar İzmir'in 30 ilçesinde devam edecek. Her ilçede üç gün süren toplantılar gerçekleştirilecek. Toplam 90 oturum sonunda ortaya çıkacak önerilerin, İzmir'in geleceğine yön verecek önemli bir yol haritası oluşturması bekleniyor.