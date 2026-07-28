İzmir için ortak akıl buluşmaları sürüyor - Son Dakika
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İzmir için ortak akıl buluşmaları sürüyor

İzmir için ortak akıl buluşmaları sürüyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı demokrasi hedefiyle kurduğu Yurttaş Meclisleri'nde 12 ilçe toplantısı tamamlandı. Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe'deki son toplantılarda 89 politika önerisi oylanarak kabul edildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcı demokrasiyi güçlendirmek ve kent yönetiminde yurttaşların söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla kurulan Yurttaş Meclisleri'nin ilçe toplantıları devam ediyor. Yurttaş Meclisleri'nde bugüne kadar 12 ilçe buluşması tamamlandı. Son olarak Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe'deki toplantılarda 89 politika önerisi oylanarak kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcı demokrasiyi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Yurttaş Meclisleri kapsamında bugüne kadar 12 ilçede toplantılar düzenlendi. Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk, Tire, Bayındır, Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'in ardından Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe'de de yurttaşlar bir araya geldi. Yerel sorunların değerlendirildiği, çözüm önerilerinin geliştirildiği ve ortak aklın öne çıktığı meclis buluşmaları, İzmir'in 30 ilçesinde tamamlanacak.

KENT GENELİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLECEK

Toplantılarda katılımcılara Yurttaş Meclisi'nin işleyişi anlatıldı. "İzmirli Olmak, İzmir'de Yaşamak", "Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi" ile "Anayasa, Yurttaşlık ve Müzakereci Demokrasi" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Tematik masalarda bir araya gelen İzmirliler ilçelerinin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda müzakereler yürüttü. Sağlık teması ortak çalışma alanı olarak öne çıkarken eğitim, kültür sanat, atık yönetimi ve su gibi başlıklar da ele alındı. Ortaya çıkan görüşler politika metinlerine dönüştürüldü ve oylanarak karara bağlandı. İlçe düzeyinde şekillenen öneriler, İzmir İl Yurttaş Meclisi çatısı altında kent genelini kapsayacak şekilde genişletilecek. Tamamlanan son üç ilçenin verileri incelendiğinde; Narlıdere'de 28 politika önerisi, Balçova'da 30 politika önerisi ve Güzelbahçe'de 31 politika önerisi oylamaya sunuldu. Böylelikle bu üç ilçeden kamu politikalarına yön verecek toplam 89 öneri karara bağlandı.

TAKVİM İŞLİYOR

Toplantı takvimi 3, 4 ve 6 Ağustos Konak, Karabağlar ve Gaziemir, 17, 18 ve 20 Ağustos Çiğli, Karşıyaka ve Bayraklı, 31 Ağustos, 1 ve 3 Eylül Buca ve Kemalpaşa, 31 Ağustos, 2 ve 3 Eylül Bornova, 14, 15 ve 17 Eylül Çeşme, Karaburun ve Urla, 28, 29 Eylül ve 1 Ekim Aliağa, Foça ve Menemen, 12, 13 ve 15 Ekim Bergama, Kınık ve Dikili olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA

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