İzmir'deki Arama Kurtarma Köpekleri Afetlerde Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
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İzmir'deki Arama Kurtarma Köpekleri Afetlerde Hayat Kurtarıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma köpekleri, deprem ve doğal afetlerde kazazedelere ulaşmak için eğitim alıyor. Magie, Asil ve Bety isimli köpekler, AFAD tarafından düzenlenen sınavları başarıyla geçerek önemli görevler üstleniyor ve birçok hayat kurtarıyor.

17.04.2025 10:13  Güncelleme: 11:03
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın arama kurtarma köpekleri, afetlerde kazazedeye ulaşmak için eğitiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından iki yılda bir yapılan sınavlardan bir kez daha başarıyla geçen Magie ile aynı zamanda kardeş olan Asil ve Bety mucize yaratıyor. Hassas burunlu köpekler; İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde onlarca hayat kurtardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı üç arama kurtarma köpeği afetlerde hayat kurtarmak üzere eğitiliyor. Köpekler deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında canlılara ulaşmak için birçok eğitimden geçiyor. Doğal afetler sonrası olay yerinde görev yapabilmek için AFAD tarafından iki yılda bir yapılan sınavlardan başarı ile geçen hassas burunlu köpekler mucize yaratıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın özel eğitimli ikiz kız kardeşlerinden 6 yaşındaki malinois cinsi Belçika kurdu Asil ve Bety, önemli başarılara imza atıyor. Yine labrador cinsi Magie de arama kurtarma timinin gözde köpeklerinden.

Dereköy: "Başarı oranı çok yüksek"

Köpeklere yönlendirme, çeviklik, itaat ve arama-bulma ana başlıklarında eğitim veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy, bu köpeklerin özel olarak seçildiğini aktardı. Dereköy, "Bu eğitimlerde verilen görevleri her köpek yapamaz. Öncü birlik olarak bizim için çok değerli ve çok önemliler. Köpeklerimiz olmazsa olmazımız. Teknolojik cihazlarla, insan gücüyle arama kurtarma yapılıyor ama bir yere kadar. Köpekler, yetenekleri gereği dakikalar içerisinde hızlı sonuç alacak şekilde çalışıyor. Kazazedeye ne kadar hızlı ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi. Başarı oranları çok yüksek. Onlarla çalışmak bizim için de çok keyifli. Onlar bizim bir parçamız" diye konuştu.

Karaboğa: "Av içgüdüsüne sahip olmaları önemli"

Arama Kurtarma Müdürlüğü Köpek Eğitmeni Mesut Karaboğa da iki aylıkken aldıkları köpekleri, titiz şekilde eğittiklerini söyledi. Köpekleri alırken çeşitli kriterler belirlediklerini vurgulayan Mesut Karaboğa, "Korkusu var mı, sese karşı duyarlı mı, içgüdüsü var mı? Bizim önceliğimiz köpeklerin av içgüdüsüne sahip olması. Buna önem veriyoruz. Bir oyunla başlıyor her şey. Zamanla insanların kokusuna alıştırıyoruz. Canlı insan kokusunu öğretiyoruz. Yaklaşık iki yıl boyunca eğitiyoruz. Eğitim bittikten sonra AFAD'ın düzenlediği arama kurtarma sınavlarına giriyorlar. Sınavlardan yeterli puana ulaşınca sertifika alıyorlar. Böylece deprem başta olmak üzere afetlerde görev yapabiliyorlar. İzmir, Hatay, Antakya depremlerinde görev yaptılar. Birçok yurttaşın kurtarılmasını sağladılar" dedi.

"Onların yol arkadaşlarıyız"

Köpeklerle birlikte güzel çalışmalar yaptıklarına değinen Karaboğa, şunları söyledi: "Biz onların yol arkadaşıyız. Birlikte görev yapıyoruz. Enkazda insanları kurtarmak için birlikte çalışıyoruz. Onlar birini bulduğunda birlikte seviniyoruz. Çünkü onlar bizim ekip arkadaşlarımız. Bir insanı kurtarmak, bir cana dokunmak paha biçilmez. Bir olaya gittiğimizde kazazedeye ulaştıkları zaman havlayarak işaret veriyorlar. Biz de arama kurtarma ekiplerine haber veriyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alınca mutlu oluyoruz. İnsanların yüzündeki mutluluğu biz de paylaşıyoruz. Bety, Hatay depreminde hamile bir kadının kurtulmasını sağladı. Beraber güzel hikayeler biriktirmeye devam edeceğiz."

Şengüler: "Köpekler mutlaka olmalı"

Köpek Eğitmeni Hakan Hasan Hüseyin Şengüler de eğitim süreçlerinin çok titiz ve özenli olduğunu aktararak, "Arama kurtarma çalışmalarında köpekler mutlaka olmalı. İlerde teknoloji neler getirir bilemeyiz ancak şu an için bu köpeklerin olması gerekiyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Arama Kurtarma Köpekleri Afetlerde Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

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