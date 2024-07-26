İzmir'deki elektrik kaçağı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki elektrik kaçağı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan sağanak yağış sırasında meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki 11 kişinin savcılık sorgusu tamamlandı ve dokuz kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

26.07.2024 21:41  Güncelleme: 22:18
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Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında sokaktaki elektrik kaçağı nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ihmallerle ilgili soruşturmada gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin savcılık sorgusu tamamlandı, dokuz kişi tutuklu yargılanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu da görev yaptığı Adana'da gözaltına alınıp İzmir'e getirilmişti. Şüphelilerin sevk edildikleri İzmir Bayraklı Adliyesi'ndeki savcılık sorgusu tamamlandı. Ordu'da yakalanan bir şüpheli ise SEGBİS aracılığıyla ifadesini verdi.

Dokuz kişiye tutuklama talebi

Yaklaşık sekiz saat süren savcılık sorgusunun ardından şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Edinilen bilgilere göre; savcılık 11 şüpheliden dokuzunun tutuklanmasını talep etti, iki kişiye ise adli kontrol şartı istendi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Adana Belediyesi Genel Sekteri- İZSU Eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, DGZ Elektrik Dağıtım Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve GDZ personeli Halit Özpelit oldu.

Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ile Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin'e ise adli kontrol şartı istendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki elektrik kaçağı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

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