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İzmir'deki gemi sökümü tartışmalara neden oldu - Son Dakika
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İzmir'deki gemi sökümü tartışmalara neden oldu

Geri dönüşüm için İzmir'in Aliağa ilçesine gelen Raymond Croze gemisi, çevre ve halk sağlığını tehdit ettiği iddialarıyla tartışmalara yol açtı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK ve KESK temsilcileri, gemi söküm işlemlerine ilişkin basın açıklaması yaparak endişelerini dile getirdi. Gemi sökümünün çevresel mevzuata uygun ve bilimsel değerlendirmelerle yapılması gerektiği vurgulandı. Ancak Anadolu Gemi Söküm Şirketi, geminin söküm planının onaylandığını ve tüm faaliyetlerin çevre ve işçi sağlığına uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

İzmir\'deki gemi sökümü tartışmalara neden oldu
28.12.2023 - 15:35,
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Geri dönüşüm için gemi söküm işlemleri yapılmak üzere İzmir'in Aliağa ilçesine gelen Raymond Croze gemisi, çevre ve halk sağlığını tehdit ettiği iddiaları nedeniyle tartışmaya neden oldu.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK ve KESK temsilcileri, İzmir Mimarlık Merkezi'nde Raymond Croze gemisi ve Aliağa'daki gemi söküm işlemlerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ortak açıklamayı okuyan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, söküm için ilçeye gelen Fransız kablo döşeme gemisi Raymond Croze'un bütünü ile tehlikeli atık olduğunu, geminin her yerinde asbest kullanıldığını savundu.

Yetkililerden gemi ile ilgili "Tehlikeli Madde Envanter Raporu"nun olup olmadığı, radyasyon ölçümü yapılıp yapılmadığı, gemide kullanılan boyaların potansiyel olarak asbest içerdiği hakkında söküm tesisinin bilgilendirilip bilgilendirilmediği gibi sorulara yanıt beklediklerini ifade eden Akdemir, şöyle konuştu:

"Aliağa'da çevresel mevzuata aykırı işlem yapan, çevre ve halk sağlığı sorunu yaratan işletmelerde gemi sökümüne son verilmelidir. Gemi sökümü sürecinin bilimsel ve teknik değerlendirmelerle, etkin bir kamusal denetimle yürütülmesi için gerekli çalışmaların ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. "

-"Faaliyetler çevre ve işçi sağlığına uygun yapılmaktadır"

Raymond Croze gemisinin sökümünü yapacak Anadolu Gemi Söküm Şirketi Kurumsal İletişim Koordinatörü Mine Aydın ise yaptığı yazılı açıklamada yaklaşık 3 bin 597 tonluk geminin söküm planının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylandığını, tehlikeli atık envanterinin uluslararası akredite kuruluşlar tarafından düzenlendiğini belirtti.

Aydın, "Gemide 4 ton asbest olduğu raporlanarak ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Geminin tehlikeli atık bertarafı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı firmalar aracılığıyla yapılacak olup, gemi söküm faaliyetleri devam edecektir. Tüm gemi geri dönüşüm faaliyetleri çevre ve işçi sağlığına uygun olarak yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İzmir'deki gemi sökümü tartışmalara neden oldu - Son Dakika


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