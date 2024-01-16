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İzmir'deki kavgaya ilişkin 7 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'deki kavgaya ilişkin 7 şüpheli daha gözaltına alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralanmıştı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürerek 7 şüpheliyi daha yakaladı. Böylece toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yaralanan 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İzmir\'deki kavgaya ilişkin 7 şüpheli daha gözaltına alındı
16.01.2024 - 11:01,
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde önceki gün iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi'nde 14 Ocak'ta iki aile arasında "kız kaçırma meselesi" nedeniyle çıkan ve 4 kişinin pompalı tüfekle yaralandığı olayla ilgili çalışmalarını yürüten polis ekipleri, 7 şüpheliyi daha yakaladı. Böylece kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Olayda yaralanan 4 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kavga sonrası olay yerinde 3 pompalı tüfek ele geçiren polis, daha önce 16 yaşındaki H.U'yu gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'deki kavgaya ilişkin 7 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
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