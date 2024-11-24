İzmir'deki Öğretmenler, 24 Kasım'a Duygusal Mesajlarla Hazırlanıyor - Son Dakika
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İzmir'deki Öğretmenler, 24 Kasım'a Duygusal Mesajlarla Hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla duygularını paylaşıyor. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığı, çocuklarla kurulan özel bağ ve öğretmenlerin yaşadığı çeşitli deneyimler hakkında bilgiler veriliyor.

24.11.2024 13:54
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla duygularını paylaştı. Öğretmenlerin bazıları çocuklardan ayrılacağı için emekli olmak istemediğini söylerken bazıları da geçirdiği hastalığı çocukların sevgisiyle atlattığını anlattı.

Kent genelinde 18 kreş ve anaokulu eğitim merkezi ile 24-72 ay arası çocuklara eğitim veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları'nın öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel tatlı bir heyecan yaşıyor. İZELMAN bünyesindeki okullarda görev yapan 92 öğretmenden sadece birkaçı olan Füsun Özsakalar, Semih Sığırcı, Büşra Şahin, Hülya Erol ve Almira Agara, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını ve miniklerle kurdukları özel bağı anlattı.

Sığırcı: "Çocukların verdiği enerji, hastalığı bile yenmenize yardımcı olabiliyor"

İZELMAN Anaokulları'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Semih Sığırcı, mesleğine tutkuyla bağlı. O kadar ki çocuklar sayesinde hastalığın bile üstesinden gelindiğini anlatıyor.

Semih Sığırcı, 7 yaşında jimnastik branşında lisanslı sporcu olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde kariyerine başladı. Milli sporcu da olan Sığırcı, Türkiye'de şampiyonluklar elde ederken, yurt dışında Türkiye'yi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni başarıyla temsil etti. Aynı zamanda Türkiye'nin senkronize trambolin branşındaki ilk madalyasını kazanan Sığırcı, "Üniversite dönemi de dahil olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin maddi ve manevi katkıları sayesinde eğitim hayatımı tamamladım. Spor hayatımda sağladığım deneyimleri de İZELMAN Anaokulları'ndaki çocuklarımıza aktarıyorum" dedi.

İki yıl önce ciddi bir rahatsızlık geçirdiğini aktaran Sığırcı, "O süreçte öğrencilerim bana bir tablo hazırlamıştı. Onların verdiği sevgi beni çok mutlu ediyor. Çocukların verdiği enerji, böyle büyük bir hastalığı bile yenmenize yardımcı olabiliyor. İşimi ve çocukları çok seviyorum. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek" diye konuştu.

Mesleğinde 30. yılını devirdi

İZELMAN Anaokulları'nda 1994 yılından beri öğretmenlik yapan Füsun Özsakalar'a göre ise eğer öğretmenseniz aynı zamanda hem anne hem doktor hem kuaför hem psikolog hem de hiç büyümeyen bir çocuksunuz. Özsakalar, öğretmenliğin büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek "Aileler gözünden bile sakındığı en değerli varlığı olan çocuklarını size emanet ediyor. Siz güven duygusunu öyle hissettirmeli, sevginizi onlara öyle geçirmelisiniz ki aranızda bir bağ oluşsun. Benim bu bağım, 30. yılını devirdi" dedi.

İZELMAN Anaokulları'nda sadece öğretmen olarak değil bir dost, bir rehber, bir yol arkadaşı olarak da var olduğunu söyleyen Özsakalar, "Çünkü çocuklarımla, velilerimle, idarecilerimle ve iş arkadaşlarımla kurduğum bu bağ beni motive ediyor. Bazen 'Emekli olmayı düşünmüyor musun?' diye soruyorlar. Emeklilik düşüncesi bile bazen bana zor geliyor. Ben işini çok seven, üreten ve Atatürk'ün yolunda çocuklar yetiştiren bir öğretmenim" ifadelerini kullandı.

Şahin: "24 Kasım'ı öğrencilerimle geçireceğim"

İZELMAN Evka 1 Buca Anaokulu'nda görev yapan öğretmen Büşra Şahin de 2 yıllık aranın ardından öğrencilerine yeniden kavuştuğunu belirterek "Ben 8 yıl okul öncesi öğretmenliği yaptım. 2 yıldır da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başka bir biriminde çalışıyordum ancak öğretmenlik yapmıyordum. Öğretmenler Günü, benim için 2 senedir buruk geçiyordu. Bu sene ise 24 Kasım'ı öğrencilerimle geçireceğim için çok heyecanlı ve mutluyum. İZELMAN çatısı altında çalıştığım için de ayrıca onur duyuyorum" diye konuştu.

Erol: "Yeniden dünyaya gelsem yine bu mesleği seçerdim"

İZELMAN Anaokulları'nda 25 yıldır öğretmenlik yapan Hülya Erol da bu uzun yolculuğu işini çok sevmesine bağlıyor. Erol, 25 yıldır aynı heyecan, aynı tutku, aynı motivasyon, aynı enerjiyle görevime devam ettiğini vurgulayarak "Öğretmenlik, hayat boyu süren bir yolculuk. Bu yolculukta bana eşlik eden canların kalbinde atmak, onların yüreğinde olmak çok farklı bir duygu. İşimi çok severek yapıyorum. Bu mesleği seçmemdeki temel neden çocukların koşulsuz sevgisi, ilgisi, meraklı bakışları, heyecanları. Yeniden dünyaya gelsem yine bu mesleği seçerdim" ifadelerini kullandı.

Agara: "İZELMAN Anaokulları'ndan vazgeçemiyorum"

İZELMAN Ataşehir Anaokulu öğretmeni Almira Agara da okul öncesi öğretmenliği mezunu olduğunu belirtti. Çocukları çok severek bu mesleğe başladığını aktaran Agara, "Aynı zamanda 3 yıldır çocuk ve yetişkinlere yönelik yoga eğitmenliği yapıyorum. Yoga eğitmenliğine başlayan birçok arkadaşım kendi mesleklerini bıraktı ancak ben İZELMAN Anaokulları'ndan vazgeçemiyorum. Çünkü hem çocukları çok seviyorum hem de İZELMAN'da olmak bana kendimi her zaman kendi evimdeymişim gibi hissettiriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Öğretmenler, 24 Kasım'a Duygusal Mesajlarla Hazırlanıyor - Son Dakika

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