İzmir'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda dün çıkan yangın Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 4 gece görüşlü helikopter, 40 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 21 tanker, 5 arazöz ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 5 TOMA ile destek veriyor.

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine tehdidi önlendi.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Çamlık Caddesi üzerindeki tahliye edilen evlerde oturan vatandaşların bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın

Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün 13.15'te başlayan ve Buca ilçesindeki ormanlık alana yayılan yangına ilk müdahaleyi 13.25'te gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edilmişti.

Yangından yükselen dumanlar nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde aksamalar yaşanmış, akşam saatlerinde hava trafiği normale dönmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek vermişti.