İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor - Son Dakika
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İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Evin Aslan ve Birgül Sarılmaz kardeşlerin cenazeleri Torbalı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde işlemlerin tamamlanmasının ardından Subaşı Mezarlığı'na defnedilecek. Dilek Bağ'ın cenazesi Ayrancılar Mezarlığı'na, Ruken Çağur'un cenazesi ise Mardin'in Derik ilçesine gönderildi. Havin Ergin'in cenazesi ise hala otopsi işlemi devam ettiği için Menderes ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Patlamada hayatını kaybeden Havin Ergin'in kuzeni Salih Ergin, olayın yaşandığı gün kız isteme merasimi için dışarı çıktıklarını ve tesadüfen patlamaya tanık olduklarını belirtti. Ergin, Havin'in genç yaşta hayalleri olan bir öğrenci olduğunu ve ailesinin büyük bir acı yaşadığını ifade etti.

01.07.2024 13:19
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İzmir'deki lokantada patlamada ölen 5 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor.

Torbalı ilçesinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden 5 kişiden 4'ünün İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Buradan yakınları tarafından teslim alınan Evin Aslan ile Birgül Sarılmaz kardeşlerin cenazeleri Torbalı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Subaşı Mezarlığına defnedilecek.

Yine aileleri tarafından alınan Dilek Bağ'ın cenazesi de Ayrancılar Mezarlığında toprağa verilecek.

Ruken Çağur'un cenazesi de defnedilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.

Otopsi işlemi süren Havin Ergin'in cenazesi Menderes ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

"Ayakkabı almak için çıkmışlar"

Olayda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Havin Ergin'in kuzeni Salih Ergin, AA muhabirine, olay günü kız isteme merasimi için Menderes ilçesinden Ayrancılar Mahallesi'ne geldiklerini hatırlattı.

Ölen Ergin ile ağır yaralı 19 yaşındaki Seher Ergin'in alışveriş için dışarı çıktığını anlatan Salih Ergin, "Seher hastanede yoğun bakımda yatıyor. Kız isteme merasimimiz vardı, oraya gidiyorduk. Bunlar ayakkabı almak için çıktılar. Tesadüf oradan geçerken patlama oluyor. Havin'i kaybettik, Seher de yoğun bakımda." dedi.

Ergin, Havin'in Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Harita Bölümü öğrencisi olduğunu, kendi işini kurmak için hayalleri bulunduğunu anlattı.

Ailecek olayın şokunu atlamadıklarını belirten Ergin, "Acımız büyük, Havin, 7 kardeşti ve en küçüğüydü." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor - Son Dakika
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