İzmir\'deki Turizm Bölgelerine Yangın Dolapları Yerleştirildi

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İzmir'de, özellikle yaz döneminde dar sokakları nedeniyle yoğunluğun daha da arttığı Alaçatı ve Şirince gibi turizm bölgelerindeki uygun alanlara yangın dolapları yerleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yangın dolabı çalışması ilk olarak tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uygulanmaya başlandı.

Tarihi çarşının özelliklede dar sokaklarının bulunduğu 9 kritik noktayı yangın dolapları konuldu.

İzmir itfaiyesi aynı çalışmayı yaz aylarında yoğunluk yaşayan, dar sokakları nedeniyle itfaiye ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı Çeşme'nin Alaçatı ile Selçuk'un Şirince mahallerinde de hayata geçirdi.

İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, AA muhabirine, bölgeye kurdukları yangın dolaplarının kullanılması konusunda esnafa eğitim verdiklerini söyledi.

Yangın dolaplarında 50 ve 100 metrelik iki ayrı hortum bulunduğunu hatırlatan Derse, "Ayrıca hortum ile su hidratları arasında bağlantıyı kuracak ekipmanlarda yer alıyor. Burada amacımız olası bir yangına vatandaşlarımızın ilk müdahalesini yapması sağlamak ve büyümesinin önüne geçebilmek. Şu anda Alaçatı'da 11, Konak'ta 9 ve Şirince'de ise 13 yangın dolabımız bulunuyor." dedi.

Derse, yangın dolaplarının Fuar Kültürpark'a da kurulması için çalışmaların yapıldığını anlattı.

Alaçatı'da esnaflık yapan Türkan Turnacı ise özellikle de yaz aylarında çarşının çok kalabalık olduğunu, yangın dolabı sayesinde çarşılarının daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Ömer Bayır ise yangın dolaplarının kullanımıyla ilgili eğitim aldıklarını dile getirdi.