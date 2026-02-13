İzmir'de Engel Tanımayan Sağlık Seferberliği

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağır ve işitme engelli kadınlara yönelik başlattığı "Kadın Sağlığı Atölyeleri" Türkiye'ye yayıldı. Balıkesir'de düzenlenen buluşmada kadınlar kendi dillerinde bilgiye ulaştı, dayanışmayla güçlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün sağır ve işitme engelli kadınlara yönelik olarak başlattığı "Yaratıcı Drama Yöntemi ile Kadın Sağlığı Atölyeleri" İzmir'in ardından ülke geneline yayıldı. Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ve Türkiye Aile Planlaması Vakfı iş birliğiyle yürütülen projede tüm sağır ve işitme engelli kadınlara ulaşmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü uzmanları Hatay, Batman ve Gaziantep'in ardından Balıkesir'de de bir atölye düzenledi.

Paylaşarak güçleniyorlar

Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen atölyede, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görevli yaratıcı drama ve kadın sağlığı eğitmeni Emel Pektezel yaratıcı drama yöntemiyle eğitimi yürütürken, Melek Uslular süreci Türk İşaret Diline çevirerek katılımcıların içeriğe doğrudan erişimini sağladı. Tüm gün süren atölye çalışmalarına katılan kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kendi bedenini tanıma, cinsel sağlık, üreme sağlığı, gebeliği koruyucu ve önleyici yöntemler, güvenli annelik, temizlik, beslenme ve menopoz başlıklarında eğitim verildi. Türkiye'de kendi alanında öncü bir uygulama niteliği taşıyan bu atölyelerde sağır ve işitme engelli kadınlar, kendi dilinde bilgiye ulaşma fırsatı bulurken aynı zamanda deneyim paylaşımı, dayanışma ve güçlenme ortamı da yaşıyor.

Proje, 2025 yılında Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Birliği Karşılıksız Hizmet Ödülleri'nde birinciliğe layık görülmüştü.