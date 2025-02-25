İzmir Depreme Dayanıklı Yapılar İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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İzmir Depreme Dayanıklı Yapılar İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevcut Deprem Master Planı’nı revize ederken, yapı envanteri ve zemin çalışmalarını yürüterek kenti olası afetlere karşı dirençli hale getirmek için önemli projeler geliştiriyor. Pilot bölgelerde yapılan çalışmalarla birlikte toplam 94 bin 773 yapının envanteri çıkarıldı, Karşıyaka'da ise 22 bin 554 yapının incelenmesi hedefleniyor.

25.02.2025 10:46  Güncelleme: 11:31
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti afetlere dirençli hale getirmek için birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mevcut Deprem Master Planı'nın çağın koşullarına yanıt verecek şekilde yeniden revize edilmesi için düzenlenen çalıştayın ardından somut adımlar atmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yapıların olası depremlerden nasıl etkileneceğinin yanı sıra heyelandan sıvılaşmaya kadar her türlü afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesini sağlayan projeleri hayata geçiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlerle mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bir yandan mevcut Deprem Master Planı'nı en doğru adımlarla, çağın getirdiği yenilikler kapsamında revize etmek amacıyla tüm paydaşları tek çatı altında buluşturarak çalıştay düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan saha çalışmalarına devam ediyor.

Bina kimlik belgesi ile doğru bilgiye sağlıklı erişim

Yapı envanteri ve zemin çalışmalarıyla beraber kara ve denizde depremsellik araştırması yürüten Büyükşehir, bütünlüklü bir bakış açısıyla İzmir'i gelecekte etkisine alabilecek riskleri belirliyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile imzalanan protokoller çerçevesinde, Bayraklı ve Bornova'da 94 bin 773 bina incelendi. Her iki ilçedeki konut türü yapıların envanteri bilimsel yöntemlerle çıkarılarak, deprem etkisindeki davranışına göre önceliklendirilmesi tamamlandı. Ayrıca, çalışma kapsamında bina kimlik belgesi sistemi de geliştirilerek, envanteri tamamlanan her binaya ait bir kimlik belgesi oluşturuldu. Böylece yurttaşlar o bina hakkındaki ruhsat, mimari proje bilgilerinin yanı sıra en yakın toplanma alanı gibi bilgilere hızlı ve doğrudan erişim sağlıyor.

Karşıyaka'da 22 bin 554 binanın envanteri çıkarılacak

Pilot bölge olarak belirlenen Bayraklı ve Bornova'daki çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 94 bin 773 yapı için envanter çıkartılmış oldu. Yıl sonuna kadar Karşıyaka'da bulunan 22 bin 554 yapının envanterinin çıkarılması hedefleniyor. Çalışmanın uzun vadede kent bütününde bulunan 906 bin 115 yapıda tamamlanması planlanıyor.

Tehlike analizi modellemesi tamamlandı

Deprem Master Planı için altlık oluşturacak yapı envanteri, depremsellik-tsunami araştırması ve mikrobölgeleme etüt çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner yürütücülüğünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) 10 akademisyenle tsunami olaylarına karşı tehlike analizi modellemesini de tamamladı. Buna göre, İzmir'in 600 kilometrelik kıyı şeridi ve kıyıya bitişik bütün ilçeleri için olası tsunami baskınları hesaplanarak modelleme yapıldı. Elde edilen tüm bilgiler ışığında vatandaşların tahliye edilmesi için haritalandırma yapılıp kaçış yolları için tabelalar hazırlanacak. Ayrıca diğer önlemler masaya yatırılacak.

Mikrobölgeleme çalışmaları yeni dönemde de sürecek

Bornova'da yürütülen mikrobölgeleme çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yine Karşıyaka'da yaklaşık 1995 hektarlık alandaki mikrobölgeleme çalışması da bitirilecek. Konak ve Bayraklı'nın yanı sıra Narlıdere'de de yaklaşık 1295 hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışmalarının başlatılması öngörülüyor. İzmir'in doğal afetler karşısında daha güvenli bir yapıya kavuşması için 11 merkez ilçe öncelikli olmak üzere tüm kentte mikrobölgeleme çalışmaları etaplar halinde tamamlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Depreme Dayanıklı Yapılar İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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