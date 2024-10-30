İzmir Depremi'nin 4. Yılı: Yeni Yuvalara Kavuşuldu - Son Dakika
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İzmir Depremi'nin 4. Yılı: Yeni Yuvalara Kavuşuldu

İzmir Depremi\'nin 4. Yılı: Yeni Yuvalara Kavuşuldu

Bakan Kurum, İzmir depreminden 4 yıl sonra vatandaşların yeni konutlarına kavuştuğunu açıkladı.

30.10.2024 12:59
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatarak, "O zor günler geride kaldı. Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız 1 yılda yeni yuvalarına kavuştu" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de saat 14.51'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 4 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin hemen ardından yaraların sarılması için harekete geçti. TOKİ, fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde 5 bin 61 konut ve 357 iş yerini inşa etti. Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden konutların teslimi başladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Uygulama Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu, depremin üzerinden 1 yıl geçmeden 1404 konutun teslim edildiğini hatırlatarak, "Eş zamanlı olarak Bayraklı Şehir Hastanesi'nin üst tarafında rezerv alan belirledik. 8 etapta toplam 3 bin 657 konutun inşasına başladık. Onları da kısa süre içerisinde inşa ederek hak sahiplerine teslim ettik" açıklamasında bulundu.

BAKAN KURUM: AFETLERE DİRENÇLİ EVLERİNDE GÜVENLE OTURUYORLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından İzmir'deki TOKİ konutlarının görüntülerini paylaşarak, "İzmir depreminin üzerinden 4 yıl geçti. O zor günler geride kaldı. Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu. Şimdi afetlere dirençli evlerinde huzurla, güvenle oturuyorlar. Allah ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

'DEVLET ELİNİ ÜSTÜMÜZDEN HİÇ ÇEKMEDİ'

Öte yandan Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde, evlerine taşınan hak sahiplerinin görüşlerine yer verildi. Hak sahiplerinden Tülay İnan, "Konutların bu kadar kısa sürede biteceğini düşünmemiştim. O zaman herkesin bir tedirginliği vardı. Ben Bayraklı'ya gittiğimde çalışmalara bakıyordum. Zemin için 3-4 ay uğraştılar. Demirler nakış gibi işlendi. Yüzlerce işçi burada gece gündüz çalıştı. İzmir olarak biz Bakan beyi çok severiz. Murat Kurum hemen hemen her hafta İzmir'deydi. Devlet elini üstümüzden hiç çekmedi" dedi.

'KAZIKLAR ÇAKILARAK TEMEL SAĞLAMLAŞTIRILDI'

İsmail İnan da 3-4 yıldan önce konutların tamamlanacağını düşünmediğini ifade ederek, "Sıvılaşmanın en fazla olduğu Bayraklı'ya kazıklar çakılarak temel sağlamlaştırıldı. Biz bu kalitede yaptıramazdık. Kaliteli demirler kullanıldı. Bir baktım gerçekten sözünden önce binaları teslim ettiler. Alnından öpmek lazım. Devlet 'yapacağım' dedi, söz verdi ve yaptı" diye konuştu. Bilal Yıldız da "Murat Kurum bizi teselli etti, evimizin tekrar yapılıp verileceğini söyledi. 'Hiç korkmayın, biz evlerinizi sıfırdan yapıp vereceğiz' dedi. Cumhurbaşkanımız da 'Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' dedi. Sağ olsunlar mağdur olmadık" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Depremi'nin 4. Yılı: Yeni Yuvalara Kavuşuldu - Son Dakika

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