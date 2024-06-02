İzmir Dikili\'de 21\'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı

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İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan 21'i çocuk 40 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 03.50'de, Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, durdurulan lastik bottu bulunan 19'u çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.