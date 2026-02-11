İzmir, Duatlon Türkiye Kupası İçin Geri Sayıma Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 14-15 Şubat günlerinde düzenlenecek İzmir Duatlonu Türkiye Kupası için hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin en yüksek katılımlı duatlonu olacak organizasyon için geri sayım başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle 14-15 Şubat günlerinde Çiğli'de İzmir Duatlonu Türkiye Kupası organizasyonu gerçekleştirilecek. Sasalı Kent Ormanı'nda spor tutkunları bir araya getirilecek.

Türkiye'nin en yüksek katılımlı duatlonu olacak yarışmada koşu ve bisiklet aynı parkurda ve aynı ritimde tamamlanacak. Yarışmacılar "M3", "Yıldız", "Genç", "Elit", "Yaş Grubu", "Paraduatlon", "PTWC" kategorilerinde mücadele sergileyecek. Yarışlara başvuru süreci tamamlanırken, geç kayıt için son tarih 11 Şubat Çarşamba günü saat 23.59 olarak belirlendi.