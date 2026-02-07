İzmir Büyükşehir'den Körfez Ulaşımına Deniz Dolmuşu Desteği - Son Dakika
İzmir Büyükşehir'den Körfez Ulaşımına Deniz Dolmuşu Desteği

07.02.2026 10:40  Güncelleme: 12:53
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak üç adet 42 yolcu kapasiteli deniz dolmuşunu kente kazandırdı. Bakım ve düzenlemelerin ardından dolmuşlar, körfez içi ulaşımda hizmet vermeye başlayacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında üç deniz dolmuşunu kente kazandırdı. Bakım ve bürokratik işlemleri süren 42 yolcu kapasiteli dolmuşlar, çalışmaların tamamlanmasının ardından körfez içi ulaşımda hizmete başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği kapsamında, kent ulaşımına üç deniz dolmuşu kazandırıldı.

Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'na indirilen 42 yolcu kapasiteli deniz dolmuşları, buradan İzmir Marina'ya getirildi. İzmir Marina'da gerekli bakım ve kontrolleri yapılacak dolmuşlar, çalışmaların tamamlanmasının ardından körfez içi ulaşımda hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca, kent genelindeki iskelelerde deniz dolmuşlarının yanaşması ve yolcu alabilmesi için düzenleme çalışmaları yapılacak.

Deniz dolmuşlarıyla, yolcu yoğunluğunun düşük olması nedeniyle işletilemeyen hatların yeniden aktif hale getirilmesi hedefleniyor. Ara saatlerde yolcu sayısının uygun olduğu hatlarda küçük kapasiteli ve hızlı deniz araçlarıyla hizmet sunulacak. Kapasite çeşitliliği sayesinde personel ve yakıt tasarrufu sağlanırken, çevreci küçük araçlarla karbon salınımının azaltılması amaçlanıyor. Deniz dolmuşlarının yanaşacağı platformların yapım çalışmaları ise sürüyor.

Ortak protokol yapıldı

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliğine ilişkin bilgi vererek, "Süreci ortak bir protokolle yürüteceğiz. Dolmuşları 3 yıllığına tahsis ettik. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne deniz ekolojisini canlandırmak için deniz canlılarının yuvalayacağı resifler yapacağız ve gelirlerin belirli bir kısmını paylaşacağız. Deniz dolmuşlarını belirlenen hatlarda, mevcut iskelelerde ve hizmete alınacak yeni iskelelerde kullanmayı planlıyoruz" dedi.

"En kısa sürede hizmete almayı planlıyoruz"

Yolcuların güvenli iniş ve binişini sağlamak amacıyla mevcut iskelelere uyumlu platformlar hazırlanacağını ya da gemi içinde düzenlemeler yapılacağını aktaran Marım, "Deniz dolmuşlarının genel olarak durumu iyi. Gerekli bakım ve onarım çalışmalarının ardından en kısa sürede hizmete sunmayı planlıyoruz. Filomuzdaki gemilerin kapasiteleri 400'ün üzerinde. Ancak biz sürdürülebilir ulaşım açısından deniz araçlarının çeşitlendirilmesini önemsiyoruz. Deniz dolmuşlarını özellikle Baykuş seferlerinde kullanmayı planlıyoruz. Ayrıca sadece turizm amaçlı da değerlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

