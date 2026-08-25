Teos Marina Projesi Gümüldür\'de Tepki Çekti

(İZMİR) - Teos Marina'nın kapasite artışı için kullanılacak dolgu malzemesinin, İzmir Gümüldür'deki Dağkem Taş Ocağı'ndan karşılanmasının planlanması bölgede tepkilere neden oldu. Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, "Marina büyütülecekse bunun Gümüldür'e faturasının ne olacağını bilmek istiyoruz. Maden ocağı büyütülecekse doğamıza, tarımımıza ve su kaynaklarımıza etkisinin açıkça, saklanmadan ortaya konulmasını istiyoruz" dedi.

Teos Marina'nın kapasitesinin artırılması amacıyla gündeme gelen proje yalnızca Sığacık kıyılarında yaratacağı etkilerle değil, dolgu malzemesinin temin edilmesi planlanan Gümüldür'deki Dağkem Taş Ocağı'nın kapasite artışıyla da tartışmaların odağına yerleşti.

Gümüldür'de gerçekleştirilen buluşmaya YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, YENİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Dönmez, YENİ Parti Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Buluşmada, marina projesi ile taş ocağındaki kapasite artışının birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceği vurgulanırken; Gümüldür'den çıkarılacak taşın yaratacağı kamyon trafiği, tarımsal üretim alanları, su kaynakları, ormanlar ve doğal yaşam üzerindeki olası etkiler gündeme taşındı.

162 BİN TON TAŞ, EN AZ 20 BİN KAMYON HAREKETİ

Paylaşılan bilgilere göre, Teos Marina'nın kapasite artışında kullanılmak üzere yaklaşık 162 bin ton taşın Gümüldür'deki ocaktan çıkarılması öngörülüyor. Bu miktarın yaklaşık 10 bin kamyon yüküne, araçların boş ve dolu seferleri birlikte değerlendirildiğinde ise en az 20 bin kamyon hareketine karşılık geleceği ifade edildi. Böylesine yoğun bir taşımacılık faaliyetinin yalnızca taş ocağının bulunduğu alanı değil; Gümüldür, Ürkmez, Özdere ve güzergah üzerindeki yerleşimleri doğrudan etkileyeceğine dikkat çekildi. Kamyonların yaratacağı trafik yoğunluğu, toz, gürültü ve egzoz salımının yanı sıra bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olan mandalina bahçeleri, avokado üretimi ve diğer tarımsal alanların karşı karşıya kalabileceği etkilerin de kapsamlı biçimde ortaya konulması istendi.

BİR SORU İŞARETİ DE TAHTALI BARAJI HAVASINA YAKINLIĞI

Buluşmanın en önemli gündemlerinden biri de taş ocağının İzmir'in önemli içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı havzasına yakınlığı oldu. Bu kadar hassas bir coğrafyada taş ocağının kapasitesinin artırılmasının su kaynakları, orman alanları, tarımsal üretim, doğal yaşam ve bölgenin ekolojik dengesi üzerindeki etkilerinin hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak biçimde incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Belediye Başkan Vekili Gümüş, meselenin yatırım karşıtlığı üzerinden değerlendirilemeyeceğini aktararak, bir yatırım uğruna başka bir bölgenin doğasının, tarımının, suyunun ve yaşam kalitesinin bedel ödemesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

"TOPLANTI YAPMAK HALKIN ONAYINI ALMAK DEĞİLDİR"

Buluşmada en güçlü itirazlardan biri de proje kapsamında yürütüldüğü belirtilen halkın katılımı ve bilgilendirme sürecine yönelik oldu. Proje sahipleri tarafından çeşitli toplantılar aracılığıyla halkın bilgilendirildiği ifade edilse de bölge halkı, yapılan toplantıların gerçek ve kapsayıcı bir halk katılımı sürecini yansıtmadığını dile getirdi.

Vatandaşlar, bir toplantının düzenlenmiş olmasının halkın projeyi kabul ettiği, projeye onay verdiği ya da kaygılarının giderildiği anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Bölgedeki itirazların ve soru işaretlerinin devam ettiği belirtilirken, karar süreçlerinde halkın iradesinin gerçek anlamda dikkate alınması istendi.

Başkan Vekili Fuat Gümüş, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Halkımız bu toplantıyı kendisini temsil eden gerçek bir katılım süreci olarak kabul etmiyor. İnsanların sorularının yanıtlanmadığı, kaygılarının giderilmediği bir süreci 'Halkı bilgilendirdik' diyerek tamamlanmış sayamazsınız. Halkın katılımı sadece toplantı düzenlemek değildir. Halkı dinlemek, itirazlarını dikkate almak ve karar süreçlerine gerçek anlamda dahil etmektir."

Teos Marina'daki kapasite artışının Gümüldür'de yaratacağı sonuçların açık ve şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğine de dikkati çeken Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yatırıma karşı değiliz. Seferihisar'ın gelişmesine de karşı değiliz. Ama bir yatırım yapılacak diye başka bir bölgenin doğasının, tarımının, suyunun ve yaşam kalitesinin bedel ödemesini kabul edemeyiz. Marina büyütülecekse bunun Gümüldür'e faturasının ne olacağını bilmek istiyoruz. Maden ocağı büyütülecekse doğamıza, tarımımıza ve su kaynaklarımıza etkisinin açıkça, saklanmadan ortaya konulmasını istiyoruz. Gümüldür'ün dağından taş çıkarıp Seferihisar'da denize dökmek sadece iki nokta arasında malzeme taşımak değildir. Doğaya, tarıma, suya ve insan yaşamına dokunan, ağır sonuçları olabilecek bir meseledir. Binlerce kamyon bu yollardan geçecekse bunun yaratacağı yükün gerçek anlamda hesaplanmasını istiyoruz."

"HALKIN İRADESİ YOK SAYILIRKEN SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Seferihisar Belediyesi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyen Gümüş, "Kentimizin geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda halkımızın iradesi yok sayılırken sessiz kalmayacağız. Gümüldür'ün taşının, toprağının, suyunun; Seferihisar'ın denizinin ve kıyılarının sonuna kadar takipçisi olacağız. Denizimizi koruyacağız, dağımızı koruyacağız, suyumuzu, tarımımızı ve üreticimizi koruyacağız" mesajı verdi.

Buluşmada YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve bölge halkı, projenin bütün çevresel ve sosyal etkilerinin kamuoyuna eksiksiz biçimde açıklanması ve halkın itirazlarının karar süreçlerinde dikkate alınması gerektiğini vurguladı.