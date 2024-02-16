İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, aldığı bilgisayarın arızasının giderilmemesi nedeniyle değişim talebinde bulunan müşterisine, fatura bedeli kadar ödeme yapmayı teklif eden teknoloji mağazasını haksız buldu.
L.D, 2021'de ülke genelinde yaygın bir teknoloji mağazasının İzmir'deki şubesinden 18 bin 100 lira karşılığında dizüstü bilgisayar aldı.
Bilgisayarın bir süre sonra bozulması üzerine L.D, garanti kapsamındaki bilgisayarı yetkili servise götürdü. Tamir olan bilgisayarın yeniden arızalanması üzerine L.D, bu kez mağazadan değişim talep etti. Mağaza, bilgisayar için alış tarihinde kesilmiş fatura bedeli kadar ödeme yapmayı teklif etti.
L.D, geçen yıl 6 Temmuz'da ürünün güncel fiyatının 48 bin lira fazla olduğunu belirterek, avukatı İsmail Mert Özbahadır aracılığıyla İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.
Mağaza, savunmasında, ürünün stoklarında mevcut olmadığını, ilgili tarihteki fatura bedeli üzerinden ödeme yapabileceğini bildirdi.
İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, başvuru sahibi L.D'yi haklı buldu. Enflasyonist ortamda fatura bedeli üzerinden bedel iadesinin tüketicinin aleyhine olacağını vurgulayan heyet, firmanın "ürünün ayıpsız misli"nin tüketiciye teslimine karar verdi.
Tüketici para iadesi alacak
Avukat Özbahadır, AA muhabirine, müvekkilinin haklı görülmesinin kendilerini de memnun ettiğini belirtti.
Firmanın bilgisayarı müvekkiline temin edemediğini aktaran Özbahadır, "Bilgisayarın piyasa fiyatı 95 bin lira olarak revize edildi. Ürünü iade etmeyen firma, yaklaşık 5 kattan fazla artan bedeli masraflarıyla birlikte ödemek zorunda kaldı." dedi.
Özbahadır, bu tarz durumlarda vatandaşların mağdur olmaması için haklarını araması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, Bilgisayar Değişim Talebini Reddetti - Son Dakika
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