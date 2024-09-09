İzmir'in Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü hazırlanan videoyla kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Kurtuluş mücadelemizin son kurşunu..." mesajıyla yapılan paylaşımda 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun galibiyetiyle sonuçlandığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ağır bir yenilgiye uğrayan Yunan ordusu, İzmir'e doğru kaçmaya başladı. Yorulmak nedir bilmeyen Türk ordusu, takip harekatıyla ilerleyerek 9 Eylül 1922'de İzmir'e ulaştı. Türk ordusunu karşısında gören Yunan ordusu, büyük bir hezimete uğradı. Böylece Yunanistan'ın İzmir'de başlayan işgal girişimi İzmir'de bitti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan yolculuk, zorlu ve sıkıntılı günler içerisinde 9 Eylül 1922'de İzmir'de sona erdi. 'Kurtuluş' adını alan bu şerefli yolculuk, hedefine ulaşmış ve Türk milletinin zaferi olmuştur. Bu uğurda mücadele eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Paylaşımda İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümüne ilişkin hazırlanan videoya da yer verildi.