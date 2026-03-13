İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: İzmir Gastronomiyle Dünyaya Açılacak

(İZMİR) - İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in tarım, turizm ve gastronomi alanındaki potansiyeline dikkat çekerek kentin gelişmesi için doğru yatırımların ve uluslararası tanıtımın önemli olduğunu söyledi.

İzmir'in sorunlarının konuşulduğu, çözüm önerilerinin tartışıldığı, kentin gelecek vizyonuna ışık tutan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 144'üncü toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. İEKKK Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in açılışını yaptığı toplantıda konuşan Başkan Cemil Tugay, ekonomik kalkınmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Zeytinyağı için özel çalışma

İzmir'in dört önemli havzasıyla tarım ve hayvancılıkta güçlü bir şehir olduğunu belirten Başkan Tugay, İzmir'in zeytinin ve üzümün coğrafyası olduğunu, kentte üretilen zeytin ve zeytinyağını üst kaliteye taşımak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Gastronomi kültürü tanıtılacak"

İzmir'in tarım, sanayi, inovasyon, yazılım konularında başka şehirler ve ülkelerle rekabet edebilecek durumda olmasının gerekliliğine vurgu yapan Başkan Tugay, kentin zengin bir gastronomi kültürüne sahip olduğunu anımsattı. Tugay, "Gastronomi alanında gelecek var. Girişimciler bu konuda çalışıyor. Biz de bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz. Mayıs ayından itibaren Avrupa'nın ve dünyanın başkentlerinde İzmir'in gastronomi kültürü özel etkinliklerle tanıtılacak" dedi.

"Bu şehrin zenginleşmesi, gelişmesi lazım"

Bu çalışmalarla yurttaşların İzmir'e gelme nedenleri arasına gastronomi başlığının da ekleneceğini ifade eden Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Kadifekale'deki antik kenti, eski ve yeni Smyrna'yı görebildikleri için bu kente gelecekler. Otantik yerlerden yerel ürün alışverişi yapabildikleri için, muhteşem gastronomi rotalarını gezebildikleri ve muhteşem yemekler yedikleri için… Kuş Cenneti'nden Doğal Yaşam Parkı'na bir sürü alanda gezme alternatifine sahip oldukları için gelecekler. Burada onların dilinde konuşan rehberler eşlik edecek…"

Yapılacak çalışmalara bütüncül açıdan bakıldığında sonuçların daha verimli olacağını belirten Başkan Tugay, "Bu şehrin zenginleşmesi, gelişmesi lazım. İzmir'in kendi insanlarının da doğru ve mantıklı yatırımlar yapması lazım. Dışardan da buraya doğru yatırımların gelmesi için herkesin çalışması gerek" diye konuştu.