İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: İzmir Gastronomiyle Dünyaya Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: İzmir Gastronomiyle Dünyaya Açılacak

13.03.2026 10:37  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir’in tarım, turizm ve gastronomi potansiyelini artırmak için doğru yatırımların ve uluslararası tanıtımın önemine dikkat çekti. İEKKK toplantısında zeytin ve gastronomi kültürü üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

(İZMİR) - İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in tarım, turizm ve gastronomi alanındaki potansiyeline dikkat çekerek kentin gelişmesi için doğru yatırımların ve uluslararası tanıtımın önemli olduğunu söyledi.

İzmir'in sorunlarının konuşulduğu, çözüm önerilerinin tartışıldığı, kentin gelecek vizyonuna ışık tutan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 144'üncü toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. İEKKK Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in açılışını yaptığı toplantıda konuşan Başkan Cemil Tugay, ekonomik kalkınmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Zeytinyağı için özel çalışma

İzmir'in dört önemli havzasıyla tarım ve hayvancılıkta güçlü bir şehir olduğunu belirten Başkan Tugay, İzmir'in zeytinin ve üzümün coğrafyası olduğunu, kentte üretilen zeytin ve zeytinyağını üst kaliteye taşımak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Gastronomi kültürü tanıtılacak"

İzmir'in tarım, sanayi, inovasyon, yazılım konularında başka şehirler ve ülkelerle rekabet edebilecek durumda olmasının gerekliliğine vurgu yapan Başkan Tugay, kentin zengin bir gastronomi kültürüne sahip olduğunu anımsattı. Tugay, "Gastronomi alanında gelecek var. Girişimciler bu konuda çalışıyor. Biz de bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz. Mayıs ayından itibaren Avrupa'nın ve dünyanın başkentlerinde İzmir'in gastronomi kültürü özel etkinliklerle tanıtılacak" dedi.

"Bu şehrin zenginleşmesi, gelişmesi lazım"

Bu çalışmalarla yurttaşların İzmir'e gelme nedenleri arasına gastronomi başlığının da ekleneceğini ifade eden Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Kadifekale'deki antik kenti, eski ve yeni Smyrna'yı görebildikleri için bu kente gelecekler. Otantik yerlerden yerel ürün alışverişi yapabildikleri için, muhteşem gastronomi rotalarını gezebildikleri ve muhteşem yemekler yedikleri için… Kuş Cenneti'nden Doğal Yaşam Parkı'na bir sürü alanda gezme alternatifine sahip oldukları için gelecekler. Burada onların dilinde konuşan rehberler eşlik edecek…"

Yapılacak çalışmalara bütüncül açıdan bakıldığında sonuçların daha verimli olacağını belirten Başkan Tugay, "Bu şehrin zenginleşmesi, gelişmesi lazım. İzmir'in kendi insanlarının da doğru ve mantıklı yatırımlar yapması lazım. Dışardan da buraya doğru yatırımların gelmesi için herkesin çalışması gerek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Turizm, Tarım, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: İzmir Gastronomiyle Dünyaya Açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:04:50. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: İzmir Gastronomiyle Dünyaya Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.