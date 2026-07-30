İzmir'in kimliğini yansıtan Konak Durağı hizmete açıldı - Son Dakika
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İzmir'in kimliğini yansıtan Konak Durağı hizmete açıldı

İzmir\'in kimliğini yansıtan Konak Durağı hizmete açıldı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi ile Konak Vapur İskelesi'nin mimari karakterinden ilham alarak tasarlanan Konak Durağı'nı hizmete aldı. Konak Vergi Dairesi Başkanlığı önünde konumlandırılan durak, estetik görünümü ve kullanıcı konforuyla vatandaşların beğenisini kazandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi ile Konak Vapur İskelesi'nin mimari karakterinden ilham alarak tasarlanan Konak Durağı'nı hizmete aldı. Konak Vergi Dairesi Başkanlığı önünde konumlandırılan durak, estetik görünümü ve kullanıcı konforuyla vatandaşların beğenisini kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kamusal alanlarda nitelikli tasarımı ve kent kimliğini güçlendirmeyi önceleyen yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen yeni Konak Durağı tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından Konak Vergi Dairesi Başkanlığı önünde konumlandırılan durak, planlanan 90 gün yerine sadece 30 günde hizmete alındı. Atatürk Kültür Merkezi ile Konak Vapur İskelesi'nin tarihi mimarisinden ilham alınarak hayata geçirilen durak, konforlu kullanım alanı ve estetik mimarisiyle yurttaşlardan tam not aldı.

"YAPANLAR SAĞ OLSUN"

Yeni durağı beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, tasarımın hem estetik hem de konfor açısından önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyledi. Oktay Baştancı, "Bir aydır bu tarafa gelmiyordum. Gerçekten çok güzel olmuş. Daha önce rüzgar ve yağıştan etkileniyorduk. Şimdi çok daha konforlu olmuş" dedi. Ömer Güner ise, "Durağı gerçekten beğendik. Tarihi dokuya uygun şekilde tasarlanmış. İzmir, dünyanın önemli metropol kentlerinden biri. Buraya çok sayıda turist geliyor. Böyle bir durağın kente yakıştığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ali Budak da, "Beğendim, çok güzel olmuş. Yapanlar sağ olsun" diye konuştu.

İZMİR'E YAKIŞAN DURAK

Durakta, İzmir ile özdeşleşen güneş, rüzgar ve deniz temaları tasarımın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor. Taşıyıcı kolonlarda palmiye ağacından esinlenen ferforje detaylar kullanılırken, çatı bölümünde kentin mimari mirasına gönderme yapan öğelere yer verildi. Böylece durak, yalnızca bir toplu taşıma noktası olmanın ötesine geçerek İzmir'in kimliğini yansıtan estetik bir kent mobilyasına dönüştü. Güneş ışınlarını filtreleyen özel cam uygulamaları sayesinde bekleme alanlarında kullanıcı konforu artırıldı. Durağın ön ve arka cepheleri düzenlendi. Yoğun yolcu hareketliliğinin yaşandığı bölgede hizmet veren durak, geniş bekleme alanları ve ergonomik oturma gruplarıyla daha konforlu bir kullanım sunuyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Eshot, İzmir, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in kimliğini yansıtan Konak Durağı hizmete açıldı - Son Dakika

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