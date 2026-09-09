İzmir'in kurtuluş kutlamalarında Atlı Süvari Birlikleri ve SOLOTÜRK gösteri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'in kurtuluş kutlamalarında Atlı Süvari Birlikleri ve SOLOTÜRK gösteri yaptı

İzmir\'in kurtuluş kutlamalarında Atlı Süvari Birlikleri ve SOLOTÜRK gösteri yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kurtuluş Günü kapsamında Atlı Süvari Birlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ardından saat 18.00'de SOLOTÜRK'ün hava gösterisi İzmirlilerden alkış aldı, pilotun anonsuyla kurtuluş kutlandı.

ATLI SÜVARİ BİRLİKLERİ YÜRÜDÜ

İzmir'in Kurtuluş Günü kapsamında saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'ne Atlı Süvari Birlikleri geldi. Cumhuriyet Meydanı'ndan 1'inci Kordon'a ve oradan Gündoğdu Meydanı'na kadar ilerleyen Atlı Süvari Birlikleri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Atlı Süvari Birlikleriyle fotoğraf çektiren vatandaşlar, etkinliğe Türk bayrakları ile yürüyerek eşlik etti.

SOLOTÜRK İZMİR SEMALARINDA

Atlı Süvari Birlikleri etkinliğinin ardından saat 18.00'de hava gösterileri başladı. Gündoğdu Meydanı, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı SOLOTÜRK'ün hava gösterisine ev sahipliği yaptı. SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterileri İzmirlilerden alkış aldı. Gösteriyi izleyenler, yapılan akrobatik hareketlerle heyecan dolu anlar yaşadı. SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Murat Bakıcı, gökyüzünde yaptığı anonsla İzmir'in kurtuluşunu kutladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran binlerce İzmirli o anları izlerken, cep telefonu kameralarıyla o anları ölümsüzleştirdi. Vatandaşlar SOLOTÜRK'ü el sallayarak selamladı.

Tolga TAHÇI - Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, Etkinlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in kurtuluş kutlamalarında Atlı Süvari Birlikleri ve SOLOTÜRK gösteri yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak
Cinsel ilişki vaadiyle tuzağa düşürdü 3 erkeğin sonu korkunç oldu Cinsel ilişki vaadiyle tuzağa düşürdü! 3 erkeğin sonu korkunç oldu

20:50
Büyük sürpriz Galatasaray’ın Sporting maçı 11’i belli oldu
Büyük sürpriz! Galatasaray'ın Sporting maçı 11'i belli oldu
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:30
İşte Şampiyonlar Ligi bu Galatasaray’ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
19:29
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor
CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 20:56:00. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'in kurtuluş kutlamalarında Atlı Süvari Birlikleri ve SOLOTÜRK gösteri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement