İzmir İtfaiyesi personeli afetlere karşı özel eğitime alındı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD'ın ağır seviye akreditasyonu için kapsamlı eğitim programını başlattı. Harita, GPS, pusula ve enkaz arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan ekipler, afetlere daha hızlı müdahale edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afetlere müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ağır Seviye Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu sürecini başlattı.

Bu kapsamda 110 itfaiye personeli, harita okuma, GPS ve pusula kullanımı gibi afet anlarında kritik öneme sahip konularda eğitim alıyor. Eğitimlerde, deprem sonrası iletişim altyapısının devre dışı kaldığı senaryolar esas alınarak ekiplerin belirlenen koordinatlara en kısa sürede ulaşabilmesi için uygulamalı çalışmalar yapılıyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte İzmir İtfaiyesi, uluslararası standartlara uygun eğitimli personeli ve güçlendirilmiş donanımıyla afet bölgelerinde daha hızlı, koordineli ve etkin görev yapabilecek.

CAN KURTARAN EĞİTİMLER BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk, akreditasyon çalışmasının kurum açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu sadece bir belge alma süreci değil; afetlere müdahalede standartlaşmayı sağlayacak, disiplinli çalışmayı güçlendirecek ve daha fazla can kurtarmayı hedefleyen kapsamlı bir dönüşüm adımıdır" dedi.

Afet anlarında yaşanan karmaşanın önlenmesinde standart eğitimlerin büyük önem taşıdığını söyleyen Selçuk, "Harita, GPS ve pusula eğitimlerinin yanı sıra arama kurtarmanın farklı aşamalarını kapsayan kapsamlı eğitimler alıyoruz. Bu sayede afet bölgelerinde daha planlı, bilinçli ve koordineli hareket edeceğiz" diye konuştu.

İLETİŞİM KESİLSE DE KOORDİNATLAR YOL GÖSTERİYOR

Eğitimleri veren İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyeni Ali Savaşer, özellikle deprem sonrasında yaşanabilecek iletişim sorunlarına işaret ederek, "Baz istasyonlarının çalışmadığı, telefonların çekmediği durumlarda ekiplerin koordinat bilgisiyle yön bulabilmesi gerekiyor. GPS, harita ve pusula sayesinde ekipler belirlenen noktaya doğrudan ulaşabiliyor. Böylece hem zaman kaybı hem de görev karmaşası önleniyor" dedi.

Koordinasyonun afet müdahalesinin en kritik unsurlarından olduğunu vurgulayan Savaşer, "Bir konum paylaşıldığında hangi ekibin nereye gideceği netleşiyor. Müdahale alanları dengeli şekilde dağıtılıyor, ekipler daha verimli çalışabiliyor. Bu da afetlerde hayat kurtaran dakikaların en doğru şekilde kullanılmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

ETKİN ÇALIŞMA BECERİLERİ ARTIRILIYOR

Sahada gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde itfaiyeciler, pusula ve GPS yardımıyla belirlenen koordinasyon noktalarını bulmaya çalıştı. Eğitimlerle ekiplerin yön bulma, koordinasyon ve afet sahasında etkin çalışma becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Akreditasyon sürecinin ilk aşamasını oluşturan bu adımın ardından ekipler, enkaz altı arama, tahkimat ve canlı kurtarma gibi başlıklarda kapsamlı eğitimlerden geçirilecek. 110 personel uzun soluklu planlanan programı başarıyla tamamlarsa, deprem başta olmak üzere afetlerde görev yapacak ağır seviye arama kurtarma ekibinin çekirdeğini oluşturacak.