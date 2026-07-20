İzmir İtfaiyesi'nin İlk Kadın Şoförü Ön Yargıları Yıktı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın ilk ve tek kadın şoförü 24 yaşındaki Ayet Kütükbaş, tonlarca ağırlıktaki itfaiye araçlarıyla yangın ve kurtarma operasyonlarına katılırken, ön yargıları da yıkıyor. "Bu üniformanın içinde sadece itfaiyeci var" diyen Kütükbaş, kız çocuklarına da ilham oluyor.

Ayet Kütükbaş, sirenler çaldığında direksiyonun başına geçiyor, tonlarca ağırlıktaki itfaiye araçlarını yangınlara ve kurtarma operasyonlarına sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan 24 yaşındaki Ayet Kütükbaş, İzmir İtfaiyesi'nin ilk ve tek kadın şoförü olarak zorlu görevlerin altından başarıyla kalkıyor. Kütükbaş, her ihbarda siren sesleriyle birlikte yalnızca yangınlara değil, ön yargılara karşı da mücadele ediyor. Geçtiği her yolda, arkasından gelecek kadınlara yeni bir kapı aralıyor.

İTFAİYE ARACININ DİREKSİYONUNDAKİ İLK KADIN

İtfaiye teşkilatında 3 yıldır görev yapan Kütükbaş, 18 tonluk kurtarma aracından yaklaşık 35 ton ağırlığındaki arazöze, 42 metre merdiven uzunluğuna sahip itfaiye araçlarına kadar birçok aracı kullanıyor. Ancak onu farklı kılan yalnızca kullandığı araçların büyüklüğü değil. O, yıllardır erkek egemen olarak görülen bir alanda direksiyona geçen ilk kadın. İtfaiyeci olmak için başvurduğunu, şoför olarak görevlendirildiğini anlatan Kütükbaş, göreve başladığı ilk günlerde kadınların bu işi yapamayacağı yönündeki ön yargılarla karşılaştığını söyledi. "İlk ve tek kadın şoför bendim. Yapamayacağımı düşünen çok insan vardı" diyen Kütükbaş, bugün ise yangına giden ekipleri güvenle olay yerine ulaştırmanın gururunu yaşadığını belirtti.

"EKİP ARKADAŞLARIMIN CANI BANA EMANET"

Bir ihbar geldiğinde omuzlarındaki sorumluluğun daha da arttığını belirten genç itfaiyeci, direksiyon başında yalnızca bir aracı değil, ekip arkadaşlarının hayatını da taşıdığını söyledi. Mesleğini büyük bir tutkuyla yaptığını ifade eden Kütükbaş, "Araca bindiğimiz anda tüm sorumluluk bana ait oluyor. Ekip arkadaşlarımın canı bana emanet. Olay yerine hem hızlı hem de güvenli bir şekilde ulaşmak zorundayım. Bu nedenle her göreve ilk günkü heyecan ve ciddiyetle çıkıyoruz" diye konuştu.

KIZ ÇOCUKLARININ GÖZLERİNDEKİ UMUT

Ayet Kütükbaş için en özel anlar ise görev sırasında karşılaştığı kız çocuklarıyla yaşanıyor. İtfaiye aracının direksiyonunda bir kadın gördüklerinde şaşkınlık ve hayranlık yaşayan çocukların yanına gittiğini, onlara aracı tanıttığını söyleyen Kütükbaş, "Kız çocukları benim için çok önemli. Çünkü belli kalıplarla yetiştiriliyorlar. Onlara örnek olmak istiyorum. Onların benden ilham almasını istiyorum" dedi. Kadınların ve kız çocuklarının kendisini gördüğünde duyduğu mutluluğun tüm yorgunluğunu unutturduğunu belirten Kütükbaş, "Onların benimle gurur duyduğunu hissediyorum. Ben de onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA KADIN OLMALI"

Göreve başladığında ailesinin ve yakın çevresinin endişe duyduğunu anlatan Kütükbaş, bugün geldiği noktada birçok ön yargının kırıldığını söyledi. "Ben yapabiliyorsam başka kadınlar da yapabilir" diyen Kütükbaş, itfaiye teşkilatında daha fazla kadın şoför görmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu üniformayı giyip araca bindiğimiz zaman kadın ya da erkek olmuyoruz. Sadece itfaiyeci oluyoruz. Ben, kadınlar olarak işimize güzel katkılar sunduğumuzu da düşünüyorum. Bir ihbar geldiği an sanki ilk kez araca biniyor ve ilk defa göreve gidiyormuş gibi hissediyoruz. Bu işi gerçekten seven, bu işi yapabileceğini düşünenlerin itfaiye çatısı altında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu iş kolunun meslek olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum."