İzmir Karabağlar'da serada kenevir ekimi yapan şüpheli 61 kök bitkiyle yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Karabağlar'da bir eve düzenlenen operasyonda evde kurulan serada iklimlendirme sistemiyle kenevir ekimi yapıldığı belirlendi. Baskında 61 kök kenevir bitkisi ile 170 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde oluşturduğu serada yasa dışı kenevir üretimi yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Karabağlar'daki bir eve baskın düzenlendi.
Evde kurulan serada iklimlendirme sistemiyle kenevir ekimi yapıldığı belirlendi, 61 kök kenevir bitkisi, 170 gram esrar ve kenevir yetiştirilmesinde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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