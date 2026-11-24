İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde oluşturduğu serada yasa dışı kenevir üretimi yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Karabağlar'daki bir eve baskın düzenlendi.

Evde kurulan serada iklimlendirme sistemiyle kenevir ekimi yapıldığı belirlendi, 61 kök kenevir bitkisi, 170 gram esrar ve kenevir yetiştirilmesinde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.