İzmir Karaburun'daki orman cinayetinde baba-oğulun otopsi işlemleri sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan baba-oğul Eyüp ve Yusuf Durnagöl'ün otopsi işlemleri devam ediyor. Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışırken Eyüp Durnagöl'ün iş yerinde Harmandalı oynadığı görüntüler ortaya çıktı.
HARMANDALI OYNADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl'ün otopsi işlemleri devam ediyor. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, kahvehane işleten Eyüp Durnagöl'ün, iş yerinde Harmandalı oynarken cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: DHA
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