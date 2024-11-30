İzmir Kemalpaşa\'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 7 Yaralı

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya, kamyonun neden olduğu belirlendi. Jandarmanın ilk tespitine göre kamyonun freninin boşaldığı, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldığı bildirildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Nazarköy Kavşağı'nda meydana geldi. Torbalı'dan Kemalpaşa yönüne giden 3 otomobil, kamyon, hafif ticari araç ve servis minibüsü kazaya karıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül'ün (49) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3'ü ağır, 7 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarmanın yaptığı ilk incelemede, kazaya, patates yüklü kamyonun neden olduğu belirlendi. Kamyonun freninin boşaldığı kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldığı bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Buse Asena Köymen'in MHP İzmir eski il yöneticilerinden İlhan Cemal Köymen'in kızı ve MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşat Köymen'in kardeşi olduğu bildirildi.

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Emircan DURAK/ KEMALPAŞA (İzmir),