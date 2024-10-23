İzmir Kent Kitaplığı Yayınları Başlıyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, çeyrek asırlık yayıncılık deneyimini "İzmir Kent Kitaplığı" markasıyla sürdürüyor. Akademisyen ve araştırmacıların yer aldığı İzmir Kent Kitaplığı Yayın Kurulu da çalışmalarına başladı. İzmir Kent Kitaplığı; kentin tarihi, toplumsal ve kültürel mirasına ilişkin yayınlara ve yerelden ulusala uzanan geniş yelpazedeki akademik eserlere yer verecek.

Türkiye ve İzmir'le ilgili tarih, arkeoloji, sosyoloji, sanat tarihi gibi alanlarda yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer veren İzmir Kent Kitaplığı, kamu yayıncılığının yeni adresi olacak. Bu kapsamda İzmir Kent Kitaplığı, İzmir'in tarihi, toplumsal ve kültürel mirasına odaklanan yayınların yanı sıra yerelden ulusala uzanan geniş yelpazedeki akademik eserleri araştırmacıların ve meraklıların ilgisine sunacak. Geleceğin okurları çocuklara yönelik yayıncılık faaliyetlerini de sürdürecek İzmir Kent Kitaplığı, ilk kez Türkçeye kazandırılan eserlere özellikle yer verecek.

Başvuru yapılabilecek

Akademisyen ve araştırmacıların yer aldığı İzmir Kent Kitaplığı Yayın Kurulu da çalışmalarına başladı. Başkanlığını araştırmacı Aybala Yentürk'ün üstlendiği yayın kurulunda Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, Prof. Dr. İpek Akpınar, Doç. Dr. Gürhan Yellice, Dr. Erkan Serçe, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı ve şair-yazar Asuman Susam bulunuyor. İzmir Kent Kitaplığı yayınları arasında yer almak isteyen akademisyen ve araştırmacılar, yayın başvurularını izmirkentkitapligi@izelman.com.tr e-posta adresi üzerinden yapabilecek. İzmir Kent Kitaplığı'nın yeni yayınları ise 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 4. İzmir Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluşacak.