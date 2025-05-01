İzmir Körfezi İçin Temizlik Seferberliği

(İZMİR) - İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), İzmir Körfezi'nde yakalanan iyileşme sürecinin devamını sağlamak için 11 metropol ilçeden körfeze dökülen derelerde temizlik çalışmalarını iş makinalarıyla sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "temiz körfez" için çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan körfezde dip tarama çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan 11 ilçede körfeze dökülen derelerde temizlik çalışması yapılıyor.

Körfezdeki iyileşmeyi desteklemek için sürdürülen temizlik seferberliğinde kullanılan iş makinesi sayısı da yeni temin edilen 17 iş makinesi ile birlikte 41'e çıktı.

Çalışmalarını 62 personelden oluşan 20 ekiple ile sahada sürdüren İZSU, yaza kadar derelerin pırıl pırıl hale getirilmesini hedefliyor.

İzmir yaza hazırlanıyor

İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Birimi Bölge Sorumlusu Hakan Çetinkaya, konuya ilişkin açıklamasında, derelerde yıl boyunca düzenli temizlik yaptıklarını, yaz öncesi ise çalışmaları sıklaştırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"41 iş makinemizle sahaya indik. Dere yataklarından körfeze malzemelerin taşınmasını önlüyor, taşkın ve sel riskine karşı önlem alıyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte dere yataklarında görülebilen sinek, böcek ve koku unsurlarının oluşmaması için bütün derelerin temizliğini yapıyor ve kenti yaza hazırlıyoruz. Körfeze dökülen tüm derelerde 62 personelden oluşan 20 ekiple çalışıyoruz."