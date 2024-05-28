İzmir Kültürpark'ta Zabıta Merkezi Kuruldu

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(İZMİR)- İzmir'in en değerli buluşma mekanlarından Kültürpark, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alanda oluşturduğu zabıta merkezi sayesinde artık daha huzurlu ve daha güvenli. 30 kişiden oluşan zabıta ekibi alana izinsiz giriş yapan, uygunsuz park eden araç ve motosiklet sahiplerine de ceza uyguluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, halktan gelen talep üzerine, Kültürpark içinde huzuru ve güvenliği sağlamak için zabıta merkezi kurdu. 30 kişiden oluşan ekip hem yaya hem bisikletli olarak görev yapıyor. Çevre dostu elektrikli araçlarla da sahaya çıkan ekipler parka zarar veren ve çevrede huzursuzluk çıkaran kişilere yönelik müdahale yetkisini kullanıyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yayalaştırılan Kültürpark'a izinsiz giriş yapan ve uygunsuz parklanan araçlar için de cezai işlem uygulanıyor.

Huzuru bozanlara önlem

Çalışmalara geçen hafta başlayan ekipler kısa bir süre içinde Kültürpark'a izinsiz giriş yapan ve uygunsuz park eden 50 araç ve motosiklet sahibine Kabahatler Kanunu ve Belediye Emir Yasaklar Yönetmeliği'nce 100 bin 548 lira tutarında para cezası uyguladı. Ayrıca Kültürpark'ı mesken tutarak huzuru bozduğu belirlenen 32 kişi de uyarılarak alan dışına çıkarıldı. Bu kişiler arasında madde bağımlısı olduğu belirlenen ve yurttaşlardan zorla para talebinde bulunan 5'i ise emniyet birimlerine teslim edildi.

"Kültürpark'a sahip çıkmalıyız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, "Son dönemlerde vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda, genel huzurun, düzenin sağlanması adına Kültürpark Zabıta Merkezi'ni kurduk. Huzuru ve asayişi bozan, vatandaşlarımıza zorluk çıkaran kişilere gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Yine Yurttaşlarımızın nefes almak için geldiği bu alanda aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirmesini istiyoruz" dedi.

İzmirlilerin Kültürpark alanı içerisinde yaşayabilecekleri sorunları ve şikayetlerini 153 numaralı hat üzerinden zabıta ekiplerine iletebileceği belirtildi.