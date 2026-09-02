İzmir Menderes'te çocuğa köpek saldırısında sahibine 1,2 milyon lira tazminat - Son Dakika
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İzmir Menderes'te çocuğa köpek saldırısında sahibine 1,2 milyon lira tazminat

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Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 11 yaşındaki çocuğa saldıran Japon Akita cinsi köpeğin sahibini toplam 1 milyon 200 bin 249 lira tazminat ödemeye mahkum etti. Çocuğun yüzündeki kalıcı iz nedeniyle ekonomik geleceğinin yüzde 5 sarsıldığı belirtilen kararda, aileye de manevi tazminat hükmedildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde çocuğu yaralayan köpeğin sahibinin, toplam 1 milyon 200 bin 249 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Ağustos 2023'te Ataköy Mahallesi'nde bakkaldan dönen 11 yaşındaki S.G'nin, İ.A'ya ait Japon Akita cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin açılan tazminat davasının gerekçeli kararını tamamladı.

Kararda, çocuğun yüz bölgesindeki doku hasarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği ve estetik operasyonla düzeltilemeyecek kalıcı iz niteliğinde olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Adli tıp raporunda izin yüz bölgesinde bulunması ve sosyal iletişimde dikkati çekmesi sebebiyle çocuğun ekonomik geleceğinin sarsılması oranının yüzde 5 olarak belirlendiği, bilirkişi raporu doğrultusunda 941 bin 530 lira ekonomik geleceğin sarsılma zararı ile 8 bin 719 lira tedavi gideri tespit edildiği kaydedildi.

Hayvan bulunduranın kusursuz sorumluluğunun bulunduğu ifade edilerek, davacı çocuk için 950 bin 249 lira maddi, 150 bin lira manevi, anne Fatma G. ve baba Hüseyin G. için de 50'şer bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin 249 lira tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsil edilmesine hükmedildiği bildirildi.

Ayrıca kararda, olaya ilişkin Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık İ.A'ya "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 13 bin 500 lira adli para cezasının istinaf incelemesinin ardından kesinleştiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Menderes'te çocuğa köpek saldırısında sahibine 1,2 milyon lira tazminat - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Menderes'te çocuğa köpek saldırısında sahibine 1,2 milyon lira tazminat - Son Dakika
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