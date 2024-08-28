İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 6 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

28.08.2024 09:47
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İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, ifade/teşhislerde adı geçen ve ankesör/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, İstanbul, Hatay, Mersin, Kayseri ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Kaynak: AA

izmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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