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İzmir merkezli operasyonda 25 terör şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir merkezli operasyonda 25 terör şüphelisi gözaltına alındı

İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Operasyonlar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi ve eş zamanlı olarak 9 ilde düzenlendi. Şu ana kadar 25 şüpheli yakalanırken, 2 kişinin yurt dışında olduğu ve 3 firarinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İzmir merkezli operasyonda 25 terör şüphelisi gözaltına alındı
30.01.2024 - 12:13,
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İzmir merkezli 9 ilde terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleriyle MİT Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik İzmir, Malatya, Hatay, Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Tekirdağ, Samsun ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanına yönelik suçlamalarla haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 25'i yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu, firari 3 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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