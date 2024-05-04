İzmir Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama

Güncel

İzmir merkezli 6 ilde suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Foça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen gelirin aklanması" suçlarına yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi.

Suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan M.Ö'nün de bulunduğu 18 şüpheli, İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Tokat ve Balıkesir'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda sahte dekont ve doküman, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyaları, dijital materyaller ve 2024 model bir araç ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilenlerden ise 10'u tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerin "kamu kurum ve kuruluşlarında yüksek mevkide tanıdıkları vasıtasıyla Milli Emlak arazilerini uygun fiyatla satışa sunabilecekleri" vaadiyle mağdurları yaklaşık 25 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi.