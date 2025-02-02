İzmir-Midilli Seferleri için Biletler Satışta

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı'na özel iki ayrı Midilli seferi düzenleyecek. 17 Mayıs ve 6 Haziran tarihlerinde yapılacak İzmir Limanı kalkışlı seferlerin biletleri satışa sunuldu.

Ege'nin iki yakası arasında dostluğu sosyal, kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla Haziran 2022'de başlatılan İzmir-Midilli gemi turları kapsamında bu yıl iki özel sefer yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı'na özel seferleri, 17 Mayıs Cumartesi ve 6 Haziran Cuma günleri düzenlenecek.

Bilet satışı başladı

Sefer biletleri online olarak bilet.izdeniz.com.tr web sitesi üzerinden ve Üçkuyular İskelesi'nde yer alan İZDENİZ satış ofisinden alınabiliyor. Bilet ve kapı vizesi ödemeleri, banka havalesi ya da banka ve kredi kartları ile yapılabiliyor. Nakit ücret alınmıyor. Bilet ücretleri yaş gruplarına göre, gidiş-dönüş ve tek yön olarak yetişkin gidiş-dönüş 85 Euro/ tek yön 60 Euro, 7 – 12 yaş grubu gidiş-dönüş 42,5 Euro/ tek yön 30 Euro, 0 – 6 yaş grubu gidiş-dönüş 15 Euro/ tek yön 15 Euro olarak belirlendi. Seferler, İzmir Alsancak Limanı ile Midilli Limanı arasında yapılacak. Aralarında 59 deniz mili mesafe bulunan iki liman arasındaki yolculuk, hava ve deniz koşullarına bağlı olarak yaklaşık 2 saat 30 dakika sürüyor.

Bisiklet de götürülebiliyor

İhsan Alyanak Yolcu Gemisi'nin bisiklet kapasitesi 10 adet. İsteyen yolcular, İzmir - Midilli seferlerine, bilet rezervasyonu sırasında bildirmek koşulu ile bisikletleri ile katılabilecek. Ayrıntılı bilgi, sefer programları 0501 535 35 35 numaralı telefondan veya acente@izdeniz.com.tr'den alınabilir.

Düzenli seferler 20 Haziran'da başlayacak

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün, üç yıldır yaz sezonunda düzenlediği İzmir – Midilli turlarında düzenli seferler ise 20 Haziran - 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cuma sabahları İzmir'den hareket edecek gemi, Pazar akşamları Midilli'den dönüş yapacak.

İZDENİZ'den kapıda vize kolaylığı

Midilli Adası'na, yeşil pasaportlu vatandaşlar vizesiz, bordo pasaportlu vatandaşlar schengen veya kapı vizesi ile giriş yapabilecek. İZDENİZ AŞ kapıda vize uygulamasında da yolcuların işlemlerini kolaylaştıracak. Kapıda vize uygulaması ile seyahat etmek isteyen yolcuların, her sefer için belirlenen sayıda sınırlandırma zorunluluğu nedeniyle, başvuru öncesi İZDENİZ Satış Ofisi'ni "0552 035 88 60" numaralı telefondan arayarak randevu alması gerekiyor. Kapı vizesi başvurusu yapacak yolculara ait istenilen tüm evrakların eksiksiz bir şekilde Midilli Adası'na geçiş tarihinden en geç 10 gün önce İZDENİZ Satış Ofisi'ne iletilmeleri gerekiyor. Başvuru evraklarını eksiksiz tamamlayan yolcular, kişi başı 80 Euro olan kapı vizesi ücretini evraklarla şahsi olarak Üçkuyular Vapur İskelesi- Balçova İzmir adresinde yer alan İZDENİZ Satış Ofisi'ne hafta içi saat 09.00 ile 17.00 arasında teslim etmesi gerekiyor. 0-18 yaş grubu çocuklar için aynı evraklar geçerli ve vize ücreti kişi başı 20 Euro olacak. Kapı vizesi uygulaması en fazla 6 gece, 7 gün ve tek girişli olarak verilebiliyor. Kapı vizesi sadece bilet alınan adada geçerli olurken aynı vize ile başka adaya geçiş yapılamıyor.