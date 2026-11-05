İzmir Narlıdere'de 18 yıl 5 ay hapis cezası olan B.E., polisi ısırınca tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Narlıdere'de 18 yıl 5 ay hapis cezası olan B.E., polisi ısırınca tutuklandı

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İzmir Narlıdere\'de 18 yıl 5 ay hapis cezası olan B.E., polisi ısırınca tutuklandı
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İzmir Narlıdere'de hırsızlıktan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.E. (22), polisin parmağını ısırdı. Gözaltına alınan B.E. tutuklanırken, yardıma gelen yakını H.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.E. (22) kendisini yakalayan polisin parmağını ısırdı. Gözaltına alınan en B.E., tutuklandı.

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 gündür aranan B.E.'nin saklandığı yeri tespit etti. 3 Kasım'da Atatürk Mahallesi Şinasi Sokak'ta gerçekleştirilen operasyonda, polisi karşısında gören B.E., kaçmaya başladı. Polis, peşine düştü. B.E., kendisini yakalayan polislerden birinin parmağını ısırıp, yaraladı.

Polise mukavemet gösteren B.E. ile onun yardıma gelen yakını H.E. gözaltına alındı. B.E. hakkında 'Görevli memura mukavemet ve tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından B.E. ve H.E., dün ters kelepçe yapılarak adliyeye sevk edildi. B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA
HırsızlıkNarlıdere3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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