İzmir Oda Orkestrası Yine Ayakta Alkışlandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Oda Orkestrası Yine Ayakta Alkışlandı

28.04.2026 10:23  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Oda Orkestrası, nisan ayının son konseri ile sanatseverlere özel bir repertuvar sundu. Yoğun ilgi gören konser izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Konserde Beethoven, Antonin Dvorak gibi büyük bestecilerin eserleri seslendirildi.

(İZMİR) - İzmir Oda Orkestrası, nisan ayının son konseri ile sanatseverlere özel bir repertuvar sundu. Yoğun ilgi gören konser izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Konserde Beethoven, Antonin Dvorak gibi büyük bestecilerin eserleri seslendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Oda Orkestrası, nisan ayının son konseri ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) İzmirlilerin karşısına çıktı. Yaklaşık bir saat süren konserde, Ludwig van Beethoven ve Antonín Dvorak gibi klasik müziğin önde gelen bestecilerinin eserleri seslendirildi. Çok sayıda sanatseverin yoğun ilgi gösterdiği konser ayakta alkışlandı.

"On yıldır ilk günkü heyecanla sahnedeyiz"

Konser öncesinde konuşan keman sanatçısı Tuana Köprülü, orkestranın yolculuğuna dair izleyicilere bilgi verdi. Köprülü, "Karşıyaka Oda Orkestrası olarak başladığımız bu yolculukta, yaklaşık on yıldır sizlerle buluşuyoruz. Bugün İzmir Oda Orkestrası olarak yine çok değerli sanatçı arkadaşlarımızla sahnedeyiz. İlk günkü heyecanımızı koruyoruz. Sizlerin varlığı bize hem duygusal hem de sanatsal anlamda güç katıyor" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli sanatçılar sahnede

İki keman, bir viyola ve bir viyolonselden oluşan orkestrada; Özüm Bağtaş, Alaz Yaşıl, Bahar Oytun Duyar ve Tuana Köprülü sahne aldı. İki bölümden oluşan konser, kısa bir aranın ardından devam etti ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kaynak: ANKA

Antonin Dvorak, Beethoven, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Oda Orkestrası Yine Ayakta Alkışlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:31:07. #.0.4#
SON DAKİKA: İzmir Oda Orkestrası Yine Ayakta Alkışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.