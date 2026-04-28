İzmir Oda Orkestrası Yine Ayakta Alkışlandı

(İZMİR) - İzmir Oda Orkestrası, nisan ayının son konseri ile sanatseverlere özel bir repertuvar sundu. Yoğun ilgi gören konser izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Konserde Beethoven, Antonin Dvorak gibi büyük bestecilerin eserleri seslendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Oda Orkestrası, nisan ayının son konseri ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) İzmirlilerin karşısına çıktı. Yaklaşık bir saat süren konserde, Ludwig van Beethoven ve Antonín Dvorak gibi klasik müziğin önde gelen bestecilerinin eserleri seslendirildi. Çok sayıda sanatseverin yoğun ilgi gösterdiği konser ayakta alkışlandı.

"On yıldır ilk günkü heyecanla sahnedeyiz"

Konser öncesinde konuşan keman sanatçısı Tuana Köprülü, orkestranın yolculuğuna dair izleyicilere bilgi verdi. Köprülü, "Karşıyaka Oda Orkestrası olarak başladığımız bu yolculukta, yaklaşık on yıldır sizlerle buluşuyoruz. Bugün İzmir Oda Orkestrası olarak yine çok değerli sanatçı arkadaşlarımızla sahnedeyiz. İlk günkü heyecanımızı koruyoruz. Sizlerin varlığı bize hem duygusal hem de sanatsal anlamda güç katıyor" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli sanatçılar sahnede

İki keman, bir viyola ve bir viyolonselden oluşan orkestrada; Özüm Bağtaş, Alaz Yaşıl, Bahar Oytun Duyar ve Tuana Köprülü sahne aldı. İki bölümden oluşan konser, kısa bir aranın ardından devam etti ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.