İzmir Ödemiş'teki yangında şehit olan orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İzmir Ödemiş'teki yangında şehit olan orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

05.07.2025 18:25
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale ederken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin'in (45) cenazesi toprağa verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale ederken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin'in (45) cenazesi toprağa verildi.

Şehit Şahin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca Kiraz ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Törene Şahin'in yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valisi Süleyman Elban, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Şahin'in eşi Nazire, çocukları Emir ve Sude Şahin gözyaşı döktü.

Bakan Yumaklı ve Karacabey, törende şehidin oğlu Emir'i teselli etti.

Şahin'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından buradaki mezarlığa defnedildi.

Şahin'in 15 yıldır Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olay

Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

Yangına müdahale sırasında Konya'nın Ilgın ilçesinden gelen dozer operatörü İbrahim Demir şehit olmuş, aynı bölgede görev yapan orman işçisi Ragıp Şahin yaralanmıştı. Şahin, İzmir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine rağmen şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Ödemiş'teki yangında şehit olan orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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