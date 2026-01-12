İzmir Sporda Vites Yükseltti

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025'te sporu kentin dört bir yanına yaydı. Okullara ve amatör kulüplere sağlanan milyonlarca liralık destek, yeni spor tesisleri ve spor istasyonlarıyla İzmir, sporun başkenti olma yolunda önemli bir ivme yakaladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında sporu yalnızca tesislerle değil, eğitimden altyapıya uzanan bütüncül bir anlayışla ele aldı. Okullara ve amatör spor kulüplerine verilen ayni ve nakdi destekler artırılırken, spor istasyonları, yeni tesis projeleri ve çocuklara yönelik yetenek taramalarıyla İzmir'de spor her yaştan yurttaşın yaşamının bir parçası haline getirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşın sağlıklı olması amacıyla sportif aktiviteleri artırırken, geleceğin sporcularının yetişmesi için de çalışmalarını genişletti. Spor malzemesi desteği sağlanan 1550 okula 31 milyon 132 bin 135 lira bütçe ayrıldı. Ayni yardımlar kapsamında, 300 amatör spor kulübü için 4 milyon 474 bin 620 lira kaynak oluşturuldu. Nakdi yardımlar kapsamında ise 282 kulübe 19 milyon 850 bin lira ödeme yapıldı.

Spor istasyonları çok beğenildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatlerinden biri olan spor istasyonları projesi hayata geçirildi. Sporu kentin dört bir yanına yaymak için yeşil alan ve parklara spor istasyonları kurulmaya başlandı. Yurttaşların 14 branşta spor malzemelerini ücretsiz kullanabilmesini sağlayan istasyonlar büyük ilgi gördü. Buca Hasanağa Bahçesi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Karşıyaka Bostanlı Sahili'nde hizmet veren spor istasyonlarından 20 bine yakın İzmirli faydalandı. Spor istasyonları Kültürpark ve Göztepe'de yakın zamanda hayata geçirilecek. Alanlar için fizibilite çalışmaları devam ediyor.

Yeni tesisler yapım programına girdi

"Her İlçeye Bir Büyük Spor Tesisi" projesi çerçevesinde Kemer Langar Futbol Sahası proje çizimi tamamlanarak 2026'da ihale yapılacak aşamaya getirildi. Karabağlar Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin 2026 yılında açılması planlanıyor. Seferihisar Spor Salonu için de çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca Bayraklı Atletizm Pisti Alanı, Bornova Ülkü Yarış Pisti, Özdere Göçmen Konutları Halı Sahası, Göztepe Spor Sahaları, Gaziemir Beyaz Evler Spor Alanı, Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı içinde Güreş Eğitim ve Antrenman Alanı, Olimpiyat Köyü içinde spor alanları, Seferihisar Ürkmez Halı Saha, Karşıyaka Padel Sahası, Karşıyaka Haydar İnanır Spor Tesisi, Çiğli Spor Tesisinin yer aldığı farklı noktalarda çalışma ve planlama süreçleri devam ediyor.

Geleceğin Şampiyonları

"Mahallede Spor Var" projesi dezavantajlı yedi ilçe dokuz mahallede devam etti. Projeye kayıtlı bin çocuk hizmet aldı. Kentteki yetenekli çocukları ve gençleri keşfetmek amacıyla yürütülen sportif yetenek ölçümü hizmetinden bin 623 çocuk faydalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti kentin tamamına yaymak için harekete geçti. Ölçümler Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nun yanı sıra ilçelerde de yapılmaya başlandı.

"Sportif Yetenek Ölçümü" uygulaması genişletildi. İzmir Ticaret Odası'nın paydaş olduğu, spor kulüplerinin sürece dahil edildiği "Geleceğin Yıldız Sporcularını Keşfetme ve Sportif Gelişimlerini Sağlama" projesi başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi himayesinde 4 yıl sürecek Geleceğin Şampiyonları projesiyle, "Sportif Yetenek Ölçümü" hizmeti kapsamında teste girerek 95 ve üzeri puan alan 8-9-10 yaşındaki çocukların bir yıllık spor eğitim masrafları karşılanıyor. Yeteneği tespit edilen çocuklar, eğilimli olduğu branşta eğitim veren spor kulüpleri arasından kendisine uygun olanı seçiyor. Kulüpler, yeteneği ispat edilmiş cevherleri bünyesine katabilme şansına sahip oldukları için mevcut tarifeler üzerinden yüzde 25 indirim uyguluyor.

Çocuklara yüzme eğitimi verildi

2025'te 12 tesis 21 branşta 55 bin 399 vatandaş spor eğitiminden yararlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanında her yaştan yurttaş için hizmete açtığı yaz spor okulları yine yoğun ilgi gördü. Atletizmden judoya, su topundan tenise 20'nin üzerinde branşta eğitim verildi. Ayrıca 31 branşta bin 482 lisanslı sporcuyla müsabakalarda ter döküldü. Ulusal, uluslararası ve yerel olmak üzere toplam 56 organizasyon gerçekleşti.

Dezavantajlı bölgelerde portatif yüzme havuzları kuruldu. Bayraklı Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı ve Konak Pazaryeri Mahallesi Altınordu Spor Tesisleri'ndeki havuzlar vasıtasıyla yaklaşık 3 bin 500 çocuğa yüzme eğitimi verildi.

Buz sporlarına 100 binin üzerinde İzmirli akını

"Vapurda Spor Seferleri", "Herkes İçin Spor" faaliyetlerinden binlerce İzmirli faydalandı. Buz sporları aktivitelerine yaklaşık 117 bin kişi, yüzme ve su topu kurslarına 26 bin 300 bin vatandaş katıldı. Ayrıca Yeni Yıl Festivali kapsamında Kültürpark ve Bostanlı'da kurulan mobil buz pistleri ilgiyle karşılandı.

Sportif organizasyonlara büyük ilgi

13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, 21 Aralık En Uzun Gece Koşusu, Ödemiş Gölcük Yaylası Yağlı Güreşleri 19. Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu, 102. Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı, 3x3 Streetball İzmir Cup 2025, Pro Beach Tour İzmir Etabı, İzmir Duatlonu Türkiye Kupası, Bisiklet Festivali ve Kampı gibi pek çok sportif organizasyon düzenlendi.