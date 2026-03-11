Eurocup2 Heyecanı Başlıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, EuroCup2'de güçlü rakiplerle karşılaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 13– 14 Mart tarihlerinde İtalya'nın Padova kentinde düzenlenecek EuroCup2 eleme grubu karşılaşmalarında mücadele edecek. Tamamı yerli oyunculardan oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, organizasyonda ev sahibi Asd Padova Millennium Basket, Birleşik Krallık'tan London Titans ve Polonya'dan Orto-Medico Scyzory Kielce takımları ile karşı karşıya gelecek.

EuroCup3 Final Grubu'na katılma hakkı kazanacak

Dört takımdan oluşan grupta ilk sırayı alan ekipler İtalya'da düzenlenecek EuroCup2 finallerine yükselirken, ikinci sırayı elde eden takımlar ise Türkiye'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde düzenlenecek EuroCup3 Final Grubu'na katılma hakkı kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörü Ali Reyhani, 2024 yılında EuroCup3'te Avrupa ikinciliği elde ettiklerini hatırlatarak "İtalya'da iki gün içinde birbirinden zorlu dört karşılaşma oynayacağız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Hedefimiz turnuvayı ilk iki içerisinde tamamlayarak yolumuza devam etmek" dedi.

EuroCup2 kadrosunun tek kadın sporcusu Medine Alper de turnuvaya hazır olduklarını belirterek, "İtalya'da ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek final gruplarına kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, tamamı Türk oyunculardan oluşan bir kadroyla lig ve Avrupa kupalarında mücadele ettiklerine işaret ederek, "Takımımız sezon boyunca fair-play ruhuyla ligde mücadele ediyor. Aynı ruhla Avrupa'da da İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. İtalya'daki karşılaşmalarda takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Canlı yayınlanacak

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından düzenlenen organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi, 13 Mart'ta saat 12.00'de ev sahibi Asd Padova Millennium Basket, aynı gün saat 18.45'te ise Orto-Medico Scyzory Kielce ile karşılaşacak.

Mavi-beyazlılar, 14 Mart'ta saat 11.00'de London Titans ile mücadele edecek. Grup aşamasının ardından sıralamaya göre takımlar saat 17.45'te üçüncülük-dördüncülük, saat 20.00'de ise final karşılaşmalarına çıkacak. Karşılaşmalar, Asd Padova Millennium Basket'in YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak.