Eurocup2 Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eurocup2 Heyecanı Başlıyor

11.03.2026 10:13  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 13-14 Mart tarihlerinde İtalya'nın Padova kentinde düzenlenecek EuroCup2 eleme grubu karşılaşmalarında yer alacak. Takım, Asd Padova Millennium Basket, London Titans ve Orto-Medico Scyzory Kielce ile karşılaşacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, EuroCup2'de güçlü rakiplerle karşılaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 13– 14 Mart tarihlerinde İtalya'nın Padova kentinde düzenlenecek EuroCup2 eleme grubu karşılaşmalarında mücadele edecek. Tamamı yerli oyunculardan oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, organizasyonda ev sahibi Asd Padova Millennium Basket, Birleşik Krallık'tan London Titans ve Polonya'dan Orto-Medico Scyzory Kielce takımları ile karşı karşıya gelecek.

EuroCup3 Final Grubu'na katılma hakkı kazanacak

Dört takımdan oluşan grupta ilk sırayı alan ekipler İtalya'da düzenlenecek EuroCup2 finallerine yükselirken, ikinci sırayı elde eden takımlar ise Türkiye'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde düzenlenecek EuroCup3 Final Grubu'na katılma hakkı kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörü Ali Reyhani, 2024 yılında EuroCup3'te Avrupa ikinciliği elde ettiklerini hatırlatarak "İtalya'da iki gün içinde birbirinden zorlu dört karşılaşma oynayacağız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Hedefimiz turnuvayı ilk iki içerisinde tamamlayarak yolumuza devam etmek" dedi.

EuroCup2 kadrosunun tek kadın sporcusu Medine Alper de turnuvaya hazır olduklarını belirterek, "İtalya'da ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek final gruplarına kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, tamamı Türk oyunculardan oluşan bir kadroyla lig ve Avrupa kupalarında mücadele ettiklerine işaret ederek, "Takımımız sezon boyunca fair-play ruhuyla ligde mücadele ediyor. Aynı ruhla Avrupa'da da İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. İtalya'daki karşılaşmalarda takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Canlı yayınlanacak

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından düzenlenen organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi, 13 Mart'ta saat 12.00'de ev sahibi Asd Padova Millennium Basket, aynı gün saat 18.45'te ise Orto-Medico Scyzory Kielce ile karşılaşacak.

Mavi-beyazlılar, 14 Mart'ta saat 11.00'de London Titans ile mücadele edecek. Grup aşamasının ardından sıralamaya göre takımlar saat 17.45'te üçüncülük-dördüncülük, saat 20.00'de ise final karşılaşmalarına çıkacak. Karşılaşmalar, Asd Padova Millennium Basket'in YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 14 Mart, İtalya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eurocup2 Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün

10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:41:36. #7.12#
SON DAKİKA: Eurocup2 Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.