İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, burs alan öğrencilere piknik düzenledi

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Vakıf Haftası dolayısıyla kurumdan burs alan öğrenciler ve ailelerine yönelik piknik düzenlendi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, etkinlik yaklaşık 250 kişinin katılımıyla Urla'nın Kuşçular Mahallesinde gerçekleşti.
Piknik alanına otobüslerle giden ekip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri tarafından hazırlanan geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.
Etkinliğin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
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