İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, burs alan öğrencilere piknik düzenledi - Son Dakika
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İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, burs alan öğrencilere piknik düzenledi

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, burs alan öğrencilere piknik düzenledi

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası kapsamında burs alan öğrenciler ve aileleri için bir piknik düzenledi. Urla'nın Kuşçular Mahallesi'nde gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 250 kişi katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri tarafından hazırlanan geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlenceli bir gün geçiren katılımcılara etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.

13.05.2024 16:35
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İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Vakıf Haftası dolayısıyla kurumdan burs alan öğrenciler ve ailelerine yönelik piknik düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, etkinlik yaklaşık 250 kişinin katılımıyla Urla'nın Kuşçular Mahallesinde gerçekleşti.

Piknik alanına otobüslerle giden ekip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri tarafından hazırlanan geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, burs alan öğrencilere piknik düzenledi - Son Dakika

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