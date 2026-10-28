İzmir Valisi Elban, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'in büyük bir emanet olduğunu söyledi - Son Dakika
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İzmir Valisi Elban, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'in büyük bir emanet olduğunu söyledi

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İzmir Valisi Süleyman Elban, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Cumhuriyet'i büyük bir emanet olarak niteledi. Elban, ikinci yüzyılda hedefin bu mirası korumak ve gelecek nesillere daha güçlü, müreffeh, aydınlık bir Türkiye bırakmak olduğunu vurguladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet'in bugünü anlamlandıran, yarınları aydınlatan büyük bir emanet olduğunu belirtti.

Elban, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle millet egemenliğine dayanan yeni bir devletin kuruluşuyla taçlandığını kaydetti.

Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünü ilk günkü coşkuyla kutladığını aktaran Elban, aynı inanç, kararlılık ve heyecanla yaşatılan büyük mirasın gururunu taşıdığını dile getirdi.

Vali Elban, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçiminin ilanı olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bağımsızlığın, milli egemenliğin ve çağın ötesinde bir geleceğe duyulan inancın ifadesidir. Cumhuriyet, bugünümüzü anlamlandıran, yarınlarımızı aydınlatan büyük bir emanettir. Ortak geleceğimizin umudu ve sonsuza uzanan yürüyüşümüzün en güçlü dayanağıdır. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme ülküsüdür. Bilimin ve aklın rehberliğinde ilerlemenin, eğitimi ve kültürü yüceltmenin, sanatı ve üretimi desteklemenin, hukukun üstünlüğünü esas almanın adıdır."

Elban, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki hedefin Cumhuriyet'i aynı kararlılıkla korumak ve gelecek nesillere daha güçlü, müreffeh ve aydınlık bir Türkiye bırakmak olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Milli Mücadele kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: AA
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